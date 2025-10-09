Drifttekniker med Linux-kunskaper
Genesis It AB / Supportteknikerjobb / Luleå Visa alla supportteknikerjobb i Luleå
2025-10-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Genesis It AB i Luleå
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
iFenix är ett modernt och molnbaserat affärssystem som utvecklas av Genesis IT. Vi söker en engagerad och kunnig drifttekniker med gedigna kunskaper inom Linux för att stärka vårt team. Om du brinner för teknik och vill vara en del av en dynamisk arbetsmiljö, då är detta rätt tjänst för dig! Vi sköter all drift av systemet in-house i vår egen serverhall i Luleå. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
• Övervaka och underhålla våra Linux-baserade system och servrar.
• Säkerställa hög tillgänglighet och prestanda för våra tjänster.
• Felsöka och åtgärda tekniska problem.
• Delta i planering och genomförande av systemuppgraderingar och underhåll. Kvalifikationer
• Gedigna kunskaper inom Linux-administration.
• Erfarenhet av scriptning och automatisering.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• God problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande.
• Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande kunskaper:
• PHP eller annat programmeringsspråk.
• Underhåll och felsökning av MySQL-frågor.
• Administration av MySQL eller Percona Cluster.
• Erfarenhet av molntjänster och virtualisering.
Vi erbjuder
Genesis IT erbjuder anställning på ett ekonomiskt stabilt företag med ambitioner att utvecklas och ta större marknadsandelar.
I övrigt erbjuder vi:
Kollektivavtal
Privat sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Fri parkering i anslutning till arbetsplatsen
Tillgång till eget gym nära arbetsplatsen
Tillgång till eget aktivitetscenter/relax nära arbetsplatsen
Anställningsvillkor
Heltid, flexibel arbetstid, vardagar mellan 6 - 18
Tills vidare anställning, provanställning 6 månader
Fast lön med individuell lönesättning
Start enl. ök Övrig information
Läs gärna mer om Genesis IT och iFenix affärssystem på www.genesis.se.
Intresserad?
Skicka gärna in din ansökan snarast möjligt då vi rekryterar löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår drift- & säkerhetschef Erik Lundin på 0920 86 000 eller e-post erik.lundin@genesis.se
Till säljare av rekryteringstjänster
Genesis IT har redan gjort sina kanalval för denna rekrytering. Vi avstår vänligt men bestämt från all kontakt med säljare av rekryteringstjänster och / eller annonsering. Vänligen respektera detta så slösar vi inte av varandras tid.
Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Vår egenutvecklade plattform, iFenix affärssystem, möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering.
iFenix är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. Systemet erbjuder utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.
Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, och fr.o.m. 2017-03-30 är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Genesis IT AB
(org.nr 556552-1670), http://www.genesis.se Kontakt
Drift- & säkerhetschef
Erik Lundin erik.lundin@genesis.se 0920 86 000 Jobbnummer
9548050