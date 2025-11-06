Drifttekniker inom VVS till Fastighetsdrift i Helsingborg
2025-11-06
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare.
Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Driftområde Helsingborg tillhör Verksamhetsområde Fastighetsdrift och är en del av Regionfastigheter som ansvarar för drift och underhåll av samtliga byggnader och system på Helsingborgs Lasarettsområde, Landskrona Lasarett, Pålsjö psykiatri samt bussdepå. Inom driftområdet arbetar vi med en mängd olika tekniska installationer såsom ventilation, värme, kyla, styr och regler, medicinska gaser samt elförsörjning och distribution. Vår enhet ansvarar även för förebyggande underhållsarbete och medverkar vid större ombyggnationer och nya installationsprojekt av viss verksamhetsteknisk utrustning.
Arbetet bedrivs i sjukhusmiljö i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal, förvaltare, projektledare, konsulter samt entreprenörer. Vi är idag cirka 30 medarbetare som är placerade på Helsingborgs och Landskronas Lasarett. Vårt huvudansvar är att skapa en driftsäkerhet i världsklass och att utgöra en trygg partner för vården. Det är viktigt för oss att alla våra medarbetare lever upp till och är goda ambassadörer för Region Skånes värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
Vi ser nu fram emot att välkomna en tekniker till Fastighetsdrift i Helsingborg! Hos oss får du ett varierande arbete med frihet under ansvar samt goda möjligheter till utveckling.
I din roll leds ditt arbete till stor del utifrån felanmälningar och rena driftåtgärder på våra lokaler inom driftområdet. Du arbetar huvudsakligen mot sjukhusområdet i Helsingborg och driftområde Helsingborg vilket även innefattar våra lokaler och sjukhus i Landskrona och Ängelholm. I denna rollen har du ett särskilt fokus på VVS.
Din huvudsakliga placering är Helsingborg men i tjänsten arbetar du i hela driftområdet som innefattar både Helsingborg , Landskrona och Ängelholm. Resor och bilkörning är en del av tjänsten. Beredskapstjänstgöring kan komma att bli aktuell i tjänsten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd gymnasial utbildning och/eller KY/YH-utbildning med inriktning mot fastighetssegmentet. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från skötsel, drift och underhåll av VVS-service och andra fastighetsrelaterade uppgifter. Vi ser som en självklarhet att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift. Då bilkörning förekommer i tjänsten är giltigt B-körkort ett krav. Det är en förutsättning för tjänsten att du har mycket god datorvana.
För att lyckas i tjänsten tror vi det är fördelaktigt att du har en flerårig arbetslivserfarenhet med gedigen erfarenhet och kunskap inom VS och ventilation. Det är även meriterande om du är utbildad VVS-montör och har ett VVS-certifikat,. Därtill besitter du en god generell teknisk förståelse för funktionerna i vanligt förekommande fastighetssystem. Erfarenhet av datoriserad övervakning av fastighetsdrift är meriterande.
Detta är en tjänst för dig som känner ett stort engagemang och stolthet i ditt arbete. Du är van vid och trivs med att arbeta självständigt samt har en hög kommunikativ förmåga och kan beskriva komplexa frågor på ett enkelt sätt. Eftersom du kommer att arbeta nära kunder, leverantörer och kollegor lägger vi stort värde vid att du har en god samarbetes- och relationskapande förmåga, såväl internt som externt. Du ser det som en självklarhet att ge service med hög kvalité. Du är trygg i din yrkesroll, kan hantera många parallella arbetsuppgifter utifrån ett helhetsperspektiv och har i grunden ett positivt angreppssätt där du ser utmaningar som nya möjligheter. Att ha kul på jobbet är för oss en självklarhet, och vi hoppas att även du vill vara med och bidra till ett bra socialt klimat på arbetsplatsen. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
