Drifttekniker Fastighetsdrift
Uddevalla Kommun / Fastighetsskötarjobb / Uddevalla Visa alla fastighetsskötarjobb i Uddevalla
2025-09-08
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Om arbetsplatsen
Enheten fastighetsdrift som är en del av driftsavdelningen inom samhällsbyggnads förvaltningen ansvarar för drift (tillsyn, skötsel samt fel avhjälpande underhåll) av kommunens fastigheter.
Enhetens mål är att säkerställa fastigheternas funktion och status samt säkerställa att hyresgästernas verksamhet kan bedrivas i fastigheterna dygnet runt. På enheten arbetar idag 29 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
- Tillsyn, skötsel fel avhjälpande underhåll
- Anläggningsskötare brandlarm och sprinkler anläggningar
- Kvittering av ronderingar i fastighetssystemet
- Övervakning av fastigheterna i Styr och Övervakningssystemet
- Input till planerat underhåll och förvaltning om underhållsbehov i fastigheterna
Vi söker dig som
Har en stark känsla för service och trivs med att ta initiativ samt arbeta självständigt. Du är flexibel, relationsskapande och har lätt för att samarbeta med olika verksamheters medarbetare. Vidare är du kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och kreativ i ditt arbetssätt. Kvalifikationer
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av operativt arbete inom fastighetsdrift och/eller relevant utbildning inom fastighetsbranschen eller fastighetsteknisk drift
- God datorvana och förmåga att arbeta i olika system och program
- B-körkort (manuell växellåda)
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är om du har:
- Utbildning anläggningsskötare brandlarm, sprinkler
- Vana vid arbete i fastighetssystem
- Vana vid arbete i styr och övervakningssystem
- Vana vid arbete med pellets och oljepannor
