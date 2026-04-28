Drifttekniker datacenter
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vill du arbeta som drifttekniker i ett modernt datacenter där driftsäkerhet, teknik och samarbete står i centrum? Trivs du i en prestigelös arbetsmiljö med stark laganda och möjlighet att utvecklas både tekniskt och personligt? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
BRS Networks är ett väletablerat företag inom fiber- och IT-marknaden med cirka 75 medarbetare. Företaget har sitt huvudkontor i Visby samt kontor i Kalmar, Mälardalen och Tyskland. Som Managed Service Provider (MSP) tar vi ett helhetsansvar för våra kunders IT-miljöer och levererar tjänster inom datacenter, IT-infrastruktur, drift, support och IT-säkerhet.
Vi söker nu en drifttekniker till vårt datacenter i Boden. I rollen arbetar du med den dagliga driften och övervakningen av teknisk infrastruktur i en affärskritisk miljö. Arbetet omfattar drift och underhåll av servrar, nätverk, system samt datacentrets fysiska miljö, såsom kraft, kyla och säkerhet. Du hanterar felsökning, incidenter och serviceärenden samt dokumenterar utförda åtgärder. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, teamledare och andra tekniker.
Som drifttekniker hos oss får du en viktig roll i att säkerställa hög tillgänglighet och stabil drift för våra kunder. Du får stöd av erfarna kollegor och möjlighet att successivt ta större tekniskt ansvar. Tjänsten kan innebära skiftarbete och beredskap.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, gärna med inriktning mot IT, elektronik eller teknik. Du har grundläggande tekniska kunskaper och ett intresse för IT-drift, nätverk och datacenter. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta strukturerat i en miljö där säkerhet och kvalitet är avgörande. God kommunikationsförmåga på svenska och engelska krävs, liksom B-körkort. Erfarenhet av arbete i datacenter samt relevanta certifieringar är meriterande.
Hos BRS Networks erbjuds du en arbetsplats som präglas av samarbete, ansvar och utveckling. Vi värdesätter mångfald och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där alla ges möjlighet att växa. Tjänsten är placerad i Boden.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till jobba@brsnetworks.se
och ange referens "Drifttekniker Datacenter Boden".
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobba@brsnetworks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Drifttekniker Datacenter Boden".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brs Networks AB
(org.nr 556822-1567) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
