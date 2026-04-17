Drifttekniker Brand - Såtenäs
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Lidköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Lidköping
2026-04-17
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Lidköping
, Grästorp
, Skövde
, Trollhättan
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till Såtenäs. Söker du en ny utmaning som innebär att arbeta med drift- och underhåll av ett unikt fastighetsbestånd? Gillar du teknik och att arbeta med olika typer av tekniska installationer? Har du efarenhet av brandlarmssystem? Då kanske det här är ett jobb för dig?
Var ska du jobba och vad ska du göra?
Till region Väst och Såtenäs söker vi nu en drifttekniker. På driftenenheten är vi ett gott gäng bestående av 13 drifttekniker samt driftchef som hanterar driften och stora delar av underhållet på Såtenäs. Vi har stöd och hjälp av flera kollegor som också utgår från Såtenäs och dit hör bl.a. vår förvaltare, fastighetsingenjörer, avtalshandläggare, förvaltningsassistent, energiansvarig och fastighetstekniker.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar tillsyn och skötsel samt avhjälpande underhåll av fastighetsbeståndet inom garnisonen på Såtenäs. Arbetet avser i huvudsak tekniska installationer i byggnader främst brandlarmsystem men även övriga installationer. Samt infrastruktur på området.
Arbetet utförs till stor del som ensamarbete och ställer därför krav på ett strukturerat, ansvarsfullt och självgående arbetssätt. Du kommer ha daglig kontakt med kunder och även kontakt med underleverantörer förekommer vilket ställer krav på ett professionellt bemötande och en väl utvecklad servicekänsla.
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Resor utanför arbetsområdet kan förekomma, huvudsakligen i samband med utbildningar och möten.
Se gärna: https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasie- eller YH-utbildning med inriktning elektriker, drifttekniker, VVS eller anläggninsskötare. Alternativt har du annan utbildning vi anser likvärdig. Vi vill att du har arbetat som drifttekniker, fastighetstekniker eller fastighetsskötare. Du har god administrativ förmåga och en god datavana att följa upp och dokumentera ditt arbete i olika datasystem.
B-körkort och svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som anläggningsskötare av brandlarm och sprinkler samt har erfarenhet av systematisk brandskyddsarbete.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du samarbetsorienterad och arbetar prestigelöst med fokus på de gemensamma målen i arbetet. Du är duktig på att skapa och behålla relationer, trivs i en roll där man löser problem och hanterar utmaningar konstuktivt. Det är viktigt planerar och organiserar ditt arbete så att du kan slutföra ditt arbete inom givna deadlines. Du är en person som gärna omvärldbevakar inom ditt område för att ta del av nyheter och nya kunskaper. Du behöver ha ett högt säkerhetstänk i denna tjänst.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet, arbetar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Läs mer om vårt erbjudande på vår hemsida.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Såtenäs. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Höög, 010-44 44 976 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik, 010-44 45 647. Våra fackliga representanter nås via vår växel, tel 010-44 44 000, Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO och Karin Alm, SACO. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
kungsgatan 43 (visa karta
)
631 89 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9861055