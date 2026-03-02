Drifttekniker
Till Krokomsbostäder söker vi nu en drifttekniker, med stort intresse för energiteknik och energieffektivisering i byggnader. Anställningen påbörjas som ett bemanningsuppdrag (6 månaders visstidsanställning) för att övergå i en tillsvidareanställning hos Krokomsbostäder. Tjänsten är placerad i Krokom.
Krokomsbostäder har höga ambitioner inom energiområdet. Vi driver ett målfokuserat arbete med att modernisera och effektivisera våra fastigheter. Energienheten består idag av tre tekniker och två ingenjörstjänster.
Som tekniker i energienheten spelar du en betydelsefull roll för framgångsrik energi- och driftoptimering av våra värme-, kyl- och ventilationssystem. Du deltar i projekt för underhåll och utveckling av fastigheter och deras installationer och arbetar med felsökning och reparation. I arbetet ingår att fånga upp och hantera fel och förbättringsmöjligheter i driften. Det görs genom fältarbete och med hjälp av styr- och övervakningssystem och mediestatistik samt i nära samarbete med energiingenjör förvaltare samt fastighetsskötare.Kvalifikationer
Du har relevant yrkeshögskole- eller gymnasiekompetens samt erfarenhet från likvärdig roll. Du har dokumenterad kunskap och erfarenhet inom installationsteknik och styr- och reglerteknik och är van att arbeta med fastighetsautomation, överordnade styr- och övervakningssystem och driftoptimering. Du känner dig bekväm med att arbeta med digitala system liksom program som Word och Excel. Praktisk erfarenhet av injustering av värme- och ventilationssystem och av energieffektiviseringsprojekt är meriterande. Du kommer att ha egen servicebil i tjänsten varför B-körkort är ett krav.Som person är du driftig och engagerad och stimuleras av att jobba med problemlösning. Du är van att arbeta självständigt och på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete, men har också lätt för att samarbeta med människor av olika bakgrund och kompetens. Det underlättar i de många kontakter som tjänsten innebär; med kollegor, entreprenörer och hyresgäster. Du tar ansvar för att uppsatta mål nås och du bidrar till att vi gör det på ett effektivt sätt och med kvalitet. Du är van att dokumentera och arbeta strukturerat. Du har förmåga att dela med dig av din kunskap och erfarenhet samtidigt som du är öppen för att lära nytt och håller dig uppdaterad inom ditt fackområde.
Omfattning: Heltid, måndag till fredag, 07:00-16:00Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen påbörjas som ett bemanningsuppdrag (6 månaders visstidsanställning) för att övergå i en tillsvidareanställning hos Krokomsbostäder Lön: Enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2026-xx-xxUrval sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Krokomsbostäder. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
