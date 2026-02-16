Drifttekniker
Är du vår nya drifttekniker?
Vill du arbeta med innovativ sorteringsteknik? Nu söker vi drifttekniker till vår nya, moderna sorteringsanläggning - som kan sortera ut sex olika materialfragment ur vanligt hushållsavfall.
Som drifttekniker hos oss kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för den dagliga driften och underhållet av sorteringsanläggningen. Tillsammans arbetar ni proaktivt och avhjälpande med drift och övervakning för att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Med spännande och varierande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med:
- övervakning och optimering från kontrollrummet
- förebyggande och avhjälpande underhåll
- medverkan i förbättrings- och utvecklingsprojekt
- arbete för att upprätthålla och ständigt förbättra arbetsmiljön
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, har en god kommunikationsförmåga och trivs i samarbeten. Du ser värdet i att arbeta strukturerat, tar egna initiativ och driver arbetet framåt. Med en lösningsorienterad och positiv inställning bidrar du till både teamet och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen som drifttekniker ser vi att du har:
- Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- Erfarenhet av underhålls- och reparationsarbete
- Goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
- B-körkort
Har du tidigare erfarenhet av mekaniskt underhåll och/eller drift av producerande industrianläggningar är det meriterande.
Varför välja oss?
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsnytta och hållbarhet
- Kollegor som värdesätter samarbete och arbetsglädje
- Vara en del av framtidens energi- och avfallsbransch
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef David Rosén, 013-20 82 88. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Sara Thelander, HR-specialist Rekrytering, 013-20 92 89.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval i denna urvalsprocess, se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt - dock senast den 4 mars.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
