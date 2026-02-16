Drifttekniker
Din nya arbetsplats
Drakfastigheter är Sundsvalls kommuns fastighetsbolag och en av regionens största fastighetsförvaltare.
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter som används av skolor, vård, kultur och idrott - byggnader som gör skillnad i människors vardag. Hos oss får du arbeta i en organisation där samhällsnytta, hållbarhet och service står i fokus.
Vill du arbeta i ett tekniskt serviceyrke där du får kombinera praktiskt arbete med kundkontakt? Som drifttekniker hos oss blir du en nyckelperson i att skapa trygga, välfungerande och energieffektiva fastigheter.
Så här bidrar du i rollen som Drifttekniker
Du ansvarar för den dagliga driften och skötseln av fastigheter inom ett driftområde tillsammans med kollegor och driftområdeschef. Arbetet omfattar både förebyggande och felavhjälpande underhåll, samt nära kontakt med hyresgäster och entreprenörer.
Arbetsuppgifterna består av:
• Drift, tillsyn och underhåll av byggnader, mark och grönytor, in- och utvändigt.
• Skötsel av fastighetens tekniska system: värme, ventilation, kyla, el och vatten.
• Rondering, styr- och reglerteknik, felsökning samt energioptimering och rapportering.
• Ta emot, utföra, fördela och återkoppla felanmälningar.
• Medverka vid besiktningar och säkerställa att åtgärder genomförs.
• Bevakning och åtgärd av myndighetsanmärkningar (t.ex. hissar, OVK, trycksatta anordningar och brand).
• Uppföljning av externa entreprenörers arbete enligt avtal.
• Planering och omprioritering av arbete utifrån givna planer.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel, entreprenadbranschen eller motsvarande. Det är önskvärt att du har gymnasial utbildning inom bygg, el eller drift, alternativt en yrkesutbildning inom fastighetsskötsel.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av ärendehanteringssystem, styr- och reglerteknik samt serviceyrken.
Du som person är lugn, uppmärksam och tillmötesgående, du arbetar bra med andra och tar ansvar för dina uppgifter. Du driver dina processer vidare självmant, tar initiativ och uppnår resultat.
Du ska ha goda kunskaper av Svenska i både tal och skrift, grundläggande IT kunskaper, samt inneha B-körkort.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 14, och i den fortsatta processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras in.
