Drifttekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Drift-/Underhållstekniker Natt till Pågen i Göteborg
Nu söker vi dig som har grundläggande eller yrkesspecifik elkunskap och vill arbeta inom industriell produktion och underhåll. Du är tekniskt intresserad och kunnig, gillar en händelserik och utvecklande vardag och vill vara en del av vårt erfarna och engagerade team. Denna tjänst utgår från ett rullande schema med vardags- och helgnätter samt ledighetsvecka. Ansök här!
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt och inspirerande jobb där du får en händelserik vardag med nya utmaningar och en möjlighet att använda ditt tekniska kunnande och din problemlösande förmåga. Du kommer att arbeta i ett högt automatiserat bageri som förser svenska och internationella konsumenter med välkända produkter såsom Kanelgifflar och Hönökaka. Du ingår i ett team med stor samlad kompetens och får möjlighet till utveckling och lärande.
Om arbetet
Produktionen i bageriet i Göteborg har en högautomatiserad process och mångfald av olika maskiner och utrustningar såsom uppvägning/doseringssystem, blandare, ugnar, robotar och packmaskiner. Som drift-/underhållstekniker kommer du att verka inom hela teknikområdet så tjänsten är bred. Dina arbetsuppgifter sträcker sig från felsökning på elektriska system och maskiner, reparation och förebyggande underhåll, till förbättringsarbeten och teknikprojekt. Tillsammans med dina kollegor stödjer du den dagliga driften och säkerställer att våra färska bageriprodukter bakas och levereras.
Vem är du?
Vi ser att du har grundläggande elutbildning och erfarenhet från industrimiljö. Du har god vana att läsa kopplingsscheman, samt installera och koppla in elektriska komponenter. Du har vidare en god förståelse för hur mekaniska system och maskiner är uppbyggda och en grundläggande kunskap i pneumatik och hydraulik. Med detta inbegrips en förståelse för ritningar (mått, toleranser och enkel maskinritning), felsökning avseende mekaniska fel (vibrationer, buller, slitage, glapp, läckage) samt praktiskt utförande av exempelvis lager- och rembyte.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och säkerhetsmedveten. Bra kommunikation och samarbete är viktigt, samtidigt som du är trygg med att arbeta självständigt.
Sök tjänsten
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar Pågen med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt och med medarbetare över hela landet, kan Pågen varje dag förse landets butiker och konsumenter med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Jobbnummer
9729141