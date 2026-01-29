Drifttekniker
Östersunds kommun är en dynamisk och inkluderande arbetsplats där vi varje dag arbetar för att förenkla, trygga och berika våra medborgares liv. Inom Sektor Avfall/VA ansvarar vi för kommunens vatten- och avloppsanläggningar, ledningsnät, hantering av avfall samt drift av avfallsanläggningar.
Enheten Avloppsanläggningar spelar en nyckelroll i att driva och utveckla dessa samhällsbärande funktioner. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle och är samtidigt en viktig del av kommunens övergripande arbete med samhällssäkerhet.
Vi strävar efter innovation och ständig utveckling - för att skapa en bättre framtid för Östersund och dess invånare.
Vanliga arbetsuppgifter
Som drifttekniker är du en nyckelperson i arbetet med att driva, underhålla och utveckla våra avloppsreningsverk, pumpstationer och fordonsgasanläggning.
Du kommer att vara delaktig i den dagliga driften och bidra aktivt till verksamhetens utveckling. Rollen innebär även att driva förbättringsarbete i befintliga anläggningar samt att delta i ny- och ombyggnadsprojekt.
• Drift, underhåll och optimering av kommunens avloppsanläggningar.
• Identifiering och åtgärdande av tekniska fel.
• Deltagande i utvecklingsprojekt för att förbättra anläggningar eller bygga nya.
• Samarbete med kollegor för att framskrida professionell utveckling och främja en inkluderande arbetsmiljö.
• Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning processindustri, VA, underhållsteknik eller på annat sätt motsvarande kompetens.
• B-körkort är ett krav
Meriterande:
• Erfarenhet inom VA eller liknande verksamhet
• Processteknisk kännedom
• Elkunskap
• Kunskap om mekanisk utrustning
• Datorvana
• SCADA-system & underhållssystem
Anställningen innebär medgivande till säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass 3.
Vi söker dig
Som har förmåga att ta beslut, god problemlösningsförmåga och god teknisk kompetens. Det är även viktigt att vara kvalitetsmedveten och noggrann och att kunna samarbeta med andra.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
