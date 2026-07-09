Drifttekniker 100%
Malå kommun / Driftmaskinistjobb / Malå Visa alla driftmaskinistjobb i Malå
2026-07-09
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malå kommun i Malå
, Norsjö
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: www.mala.se
och www.nykommun.se/mala
Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete där du bidrar till att samhället fungerar varje dag? Nu söker vi en drifttekniker till Tekniska enheten.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och delaktighet är en självklar del av vardagen. Vi är en mindre arbetsgrupp där varje medarbetare spelar en viktig roll, och där vi tillsammans utvecklar både verksamheten och varandra. Vi ser olikheter som en styrka och värdesätter en arbetsmiljö som präglas av öppen dialog och respekt.
Vår avdelning sköter underhållet av våra gator och vägar, vatten och avloppssystem, och det avfall som kommunen har ansvar för.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som drifttekniker får du ett varierande arbete med stor bredd. Du arbetar vid våra olika anläggningar i kommunen och får en helhetsbild av verksamheten.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
ta vattenprover och följa upp vattenkvalitet
sköta drift och underhåll av vattenverk och reningsverk
delta i grävningsarbeten och ledningsunderhåll
arbeta på återvinningscentralen
tina trummor samt underhålla kommunens gator och vägar
Arbetet är praktiskt, omväxlande och ger dig möjlighet att utveckla kompetens inom flera tekniska områden.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha:
en driftteknisk utbildning, gärna med inriktning vatten eller miljöteknik
B-körkort
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av drift och underhåll av vattenverk eller reningsverk. Erfarenhet av svetsning, maskinkörning samt felsökning och åtgärd av tekniska störningar är också en fördel.
Som person
Vi tror att du är:
lösningsorienterad
ansvarstagande
social och positiv
en lagspelare som har erfarenhet av och trivs med praktiskt arbete
Meriterande
Det är ett plus om du även har:
certifiering som drifttekniker
körkort BE eller C
förarbevis för hjullastare
utbildning inom el, process eller styr- och reglerteknik Övrig information
Provanställning kan bli aktuell
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå Kommun
(org.nr 212000-2866), https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/
Storgatan 13 (visa karta
)
939 31 MALÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska enheten Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4429682 Jobbnummer
9997725