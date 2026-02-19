Drifttekniker - Solna
2026-02-19
Fortifikationsverket söker drifttekniker till driftdistriktet i Solna där vi arbetar med tillsyn och skötsel i våra fastigheter i geografiskt område i Solna. Vill du vara en del av vår tillväxt är du välkommen med din ansökan!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län. Regionen är indelad i fyra fastighetsenheter. Denna tjänst finns i driftdistriktet Solna. Denna tjänst är främst för arbete och ansvarsområde i Kista/Solna, men resor inom distriktet ingår i tjänsten.
Som drifttekniker kommer du främst arbeta självständigt med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att medverka i tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll av tekniska installationer i anläggningar och tillhörande infrastruktur som värme, el, vatten och avlopp, luftbehandlingssystem, styr- och övervakningssystem och vattenrening. Stort fokus på tillsyn, utföra arbetsordrar och hantera upptänkliga reparationer förekommande i fastigheter och utemiljö.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning inom drift-fastighetstekniks utbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har yrkeserfarenhet som drifttekniker eller fastighetstekniker eller likvärdig yrkeserfarenhet. Du har kunskaper eller yrkeserfarenhet inom antingen el, styr, rör, fastighetsdrift, ventilation och kylanläggningar. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datavana med administrativ kompetens. Körkort lägst klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av reservkraft, vattenrening, fastighetssystem, VVS, låskunskaper, larm och skylift. Har du allmän el-behörighet AB eller BB1 är det meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som drifttekniker på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, lösningsorienterad samt kan hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Solna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande Tf driftchef Niclas Nilsson, tel. 010-44 45 643 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall, 010-44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
