Drifttekniker - Karlsborg
2025-12-15
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till Karlsborg. Är du nyfiken, gillar att lära sig nya saker och lösa problem, är driven och serviceinriktad person som vill jobba med fastighetsteknik i ett annorlunda fastighetsbestånd? Tycker du om att möta människor och att samarbeta? Läs vidare och se om det är dig vi behöver.
Fortifikationsverket är en statlig myndighet och vårt uppdrag är att se till att det finns säkra fastigheter och vägar för att vi ska kunna skydda Sverige i händelse av kris eller krig. Våra hyresgäster är Försvarsmakten och olika statliga- och försvarsnära myndigheter. Vårt fastighetsbestånd är brett och består av många olika typer av fastigheter och övnings- och skjutfältsområden.
Var ska du jobba och vad ska du göra?
Distrikt Karlsborg är en del av Fortifikationsverkets fastighetsavdelning och har som huvuduppgift att ansvara för förvaltning, drift och underhåll av de fastigheter som tillhör verket i området. Karlsborg tillhör Region Väst, som även omfattar de andra distrikten Skövde och Såtenäs. Inom distriktet arbetar ett dedikerat arbetslag bestående av nio drifttekniker och en driftchef som ansvarar för skötsel och teknisk drift av byggnaderna i Karlsborg.
Vår verksamhet har ett helhetsansvar för tillsyn, skötsel och proaktivt underhåll av tekniska installationer och infrastruktur i byggnader. Genom att hantera dagliga kund- och leverantörskontakter säkerställer vi att alla behov tillgodoses på bästa sätt. Driftdistrikten är en nyckelfunktion för att garantera en pålitlig och effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet, och vårt fokus ligger alltid på att möta kundernas krav och förväntningar. Vi har även ett driftuppdrag för Statens Fastighetsverk, där vi säkerställer att statliga byggnader håller högsta standard. Med en stor expansionsfas framför oss, ser vi stora möjligheter till både tillväxt och utveckling.
Du kommer att självständigt arbeta med drift och skötsel av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att medverka i tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll av främst tekniska installationer i byggnader och tillhörande infrastruktur som värme- el- va- och luftbehandlingssystem, styr-, regler- och övervakningssystem. Distriktet har eget hög- och lågspänningsnät, Va-nät, värmecentral som entreprenad åt Statens Fastighetsverk samt anläggningsbestånd. I rollen ingår kund- och leverantörskontakter. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå, samt resor utanför arbetsområdet förekommer i tjänsten. Se mer: Att jobba som drifttekniker | FortifikationsverketPubliceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst godkänd gymnasieutbildning. Vi vill att du har erfarenhet genom yrkeserfarenhet, LIA eller annan praktik inom fastighetsdrift eller liknade. Du behärskar svenska väl, både i tal och skrift. Du ska kunna arbeta med administrativa stödsystem i en pc-miljö. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten samt svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har en driftteknisk eller underhållsteknisk utbildning eller annan relevant bakgrund som vi anser likvärdigt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av någon av nedanstående område:
• styr- och reglerteknik
• elteknik
• byggteknik
• kyla
• vvs
• energi
• brand och säkerhet
• fjärrvärme
Vi ser det också positivt om du har vana med övervakningssystem i fastigheter. Därutöver är kunskap om servicearbete, felanmälan, felsökning samt tillsyn och skötsel av byggnader
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. I rollen är det viktig med stor känsla för säkerhet. För den här tjänsten krävs det att du trivs med att samarbeta med andra och har ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot kollegor, kunder och andra samarbetspartners. Du trivs med att hitta nya arbetssätt, hitta lösningar på problem och tycker om varierande arbetsuppgifter.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 trevliga och professionella kollegor runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Läs mer om vårt erbjudande på vår hemsida.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Karlsborg. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 14 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta Driftchef Daniel Johansson 010-44 45 044 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010-44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, telefon 010-44 44 000.
