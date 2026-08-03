Drifttekniker - Göteborg
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-08-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Göteborg
, Vårgårda
, Trollhättan
, Uddevalla
, Grästorp
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till driftdistriktet Göteborg där vi arbetar med tillsyn och skötsel i våra fastigheter. Vill du vara en del av vår tillväxt är du välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag – bidra till Sveriges försvarsförmåga
Region Sydvästs verksamhet utförs i Västra Götaland, Skåne och Hallands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Göteborg. Idag är det 13 drift- och fastighetstekniker som har arbetsplats i distriktet.
Du kommer att självständigt arbeta med drift, systematisk felsökning och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att utföra tillsyn och skötsel samt underhållsåtgärder på byggnader inklusive installationer och tillhörande infrastruktur. Rollen är mycket bred och arbete med värme-, VA- och luftbehandlingssystem, ventilations-, styr-, regler- och övervakningssystem samt skyddskomponenter ingår. Det ingår även kund- och leverantörskontakter samt att ibland medverka i olika underhållsprojekt. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen samt resor inom distriktet förekommer.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Drifttekniker- eller fastighetstekniskutbildning eller annan utbildning på lägst gymnasienivå som vi bedömer likvärdig.
Flera års erfarenhet som drifttekniker inom fastighet eller i liknande roll.
Du har god förmåga att felsöka på fastighetstekniska installationer och genomföra reparationer självständigt och i grupp.
Erfarenhet av budgetarbete
Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal & skrift.
Körkort klass B
Det är meriterande med
Arbetslivserfarenhet av att självständigt hantera serviceorder, felanmälningar eller driftoptimering samt utföra felsökning i driftmiljö
Arbetslivserfarenhet eller utbildning inom SBA, heta arbeten, vattenprovtagning, reservkraft, explosiva varor etc.
Att ha djupare kunskap inom fastighetstekniska system
Erfarenhet från arbete i försvarssektorn
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som drifttekniker på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, analytisk, lösningsorienterad samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer, är hänsynstagande och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Placeringsort är Göteborg. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 13 september 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder CV och urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-oss/darfor-ska-du-valja-oss
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta driftchef Alexander Ytterström 010-44 44 916 eller rekryteringspecialister Malin Fredriksson 010- 44 45 965 och Rania Svensk 010-44 45 054. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Under vecka 29–30 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor med anledning av semester. Har du en brådskande fråga är du välkommen att kontakta Fortifikationsverkets växel, som hjälper dig vidare till rätt person. tfn 010-44 44 000. Då annonseringen sker under rådande semestertider vill vi informera om att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter att ansökningstiden har löpt ut den 13 september och vi planerar intervjuer V.40. Vi tackar för ert tålamod för att urvalsarbetet kan ta längre tid än vanligt och ser fram emot att ta del av era ansökningar.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
405 30 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
10018353