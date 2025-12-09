Driftsansvarig IT till Stockholmshem
Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Stockholmshem ägs av Stockholms stad. Beskrivning av rollen
Stockholmshem står inför en av sina mest omfattande moderniseringar av IT-miljön på många år. Som Driftansvarig IT får du en central roll i att forma hur driften ska fungera i en framtid som rör sig mot mer molntjänster, dataflöden, integrationer och best-of-breed-lösningar - samtidigt som verksamheten är helt beroende av en stabil, säker och välfungerande grund.
Du kliver in i en hybrid miljö där Stockholmshem driver delar av driften själva och delar ligger hos en outsourcad driftpartner. Här finns även fastighetsnära teknik i stor skala, en egen serverhall samt en modern utvecklings- och förvaltningsorganisation. Rollen är ett tekniskt nav mellan interna team, driftpartner, Stockholms stad och de större transformationsprojekt som ska genomföras.
Du ingår i IT-enheten som i dagsläget består av 12 personer och du rapporterar till företagets IT- och digitaliseringschef. Du utgår från vårt moderna kontor i Skärholmen där vi jobbar i en hybrid setup. Vi har även kontor i Hässelby, Solberga och Skarpnäck.
Det här är en roll för dig som vill kombinera stabilitet och governance med utveckling och handlingskraft, och bidra till att Stockholmshem tar nästa steg mot en modern, datadriven och hållbar IT-miljö.
Rollens ansvarsområden:
Teknik & drift- Du håller ihop driften för hela infrastrukturen - egen serverhall, outsourcad drift, nätverk och fastighetsnära system - för att säkerställa tillgänglighet, säkerhet och stabilitet.
Leverantörsstyrning - Du leder samarbetet med driftpartner och teknikleverantörer, följer upp kvalitet och SLA samt driver förbättringar och åtgärder.
Arkitektur & förändring- Du blir en nyckelperson i förflyttningen mot modern arkitektur, best-of-breed, dataplattform, integrationer och molntjänster.
Samverkan & projekt - Du fungerar som teknikens nav i större systembyten och utvecklingsinitiativ, i nära dialog med objektledare, projektledare, fastighets-IT och Stockholms stad.
Vi söker dig som har:
• Gedigen erfarenhet av att leda IT-drift i komplexa miljöer * Förståelse för hybrid drift - egen drift on prem, cloud och outsourcing * Bred infrastrukturkompetens på strategisk nivå * Erfarenhet av systemförändringar, modernisering och arkitekturarbete * Förmåga att styra leverantörer och följa upp på SLA och kvalitet och förändringar * Tydlig och trygg kommunikation i tekniskt komplexa sammanhang * Meriterande: erfarenhet av fastighetsnära teknik och miljöer med många intressenter
Kort beskrivning av Techstack: Stockholmshems hybridmiljö omfattar ca 140 servrar fördelade mellan egen serverhall och outsourcad drift hos Vivicta. Miljön består av Windows Server, Linux, VMware vSphere, Veeam för backup och Starwind HCI för lagring. Databaser inkluderar SQL Server, MySQL, PostgreSQL och MariaDB.
Applikationsdrift sker främst i IIS, Apache och WAMP. Nätverks- och säkerhetslagret bygger på brandväggar, Infoblox DNS, DHCP, VPN, certifikathantering samt e-postsäkerhet med SPF/DKIM/DMARC.
Fastighetsnära IT innefattar PAC, Aptus, RCO, iLoq, porttelefoni, ATA-boxar, digital bokning och SCADA. Övervakning och automation sker via Icinga, LibreNMS, Ansible, PowerShell och PowerCLI.
Arkitekturen rör sig från monolitiska lösningar mot best-of-breed, dataplattform, modern integrationsarkitektur och Cloud/SaaS-first.
Ansökan I denna rekrytering samarbetar Stockholmshem med Edge of Talent. För mer information är du välkommen att kontakta Ulrika Wörding 0709-409740 eller via e-post; ulrika.wording@edgeoftalent.com
Sista ansökningsdag är 31/12 men intervjuer och urval sker löpande under annonseringstiden vilket innebär att beslut om anställning kan fattas tidigare än sista ansökningsdag. Du söker via annonslänken och pga GDPR kan vi inte hantera ansökningar som kommer in via e-post.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Stockholmshems fackliga representant är Johan Sandström som du kan kontakta på 08-50839284.
