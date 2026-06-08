Senior utredare till sektionen för samordning och tvärområden
Statistiska centralbyrån / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-08
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Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Sektionen för samordning och tvärområden ansvarar för samordning av avdelningsgemensamma frågor och statistik som spänner över flera ämnesområden inom social statistik och analys.
På sektionen finns ansvaret för att utveckla, producera och tillgängliggöra jämställdhetsstatistik, integrationsstatistik och statistik om barn och deras familjer. Vi ansvarar också för att samordna och utveckla statistik om personer med funktionsnedsättning. På sektionen ligger även ansvaret för samordningen av avdelningens kvalitetsarbete, internationella arbete och analysstöd. Sektionen har ett brett samarbete inom hela myndigheten och inom det svenska statistiksystemet.
Vi söker dig som kan förstärka sektionens i arbetet med:
• avdelningsövergripande analysuppdrag,
• utveckling inom sektionens statistikområden och
• regeringsuppdrag som ofta berör dagsaktuella frågor och komplexa samhällsfenomen.
Du förväntas kunna leda och delta i komplexa regeringsuppdrag och utveckling av statistikens innehåll, men också kunna hjälpa till i alla förekommande arbetsuppgifter på sektionen.
Du kommer ofta att ha flera olika uppdrag och uppgifter samtidigt och behöver driva arbetet framåt självständigt. Samtidigt får du tillgång en grupp kollegor som hjälper och stödjer varandra och till myndighetens samlade kompetens och hjälpsamhet.
Den statistik som sektionen ansvarar för är efterfrågad av såväl regering som andra myndigheter och av media, civilsamhället och allmänheten vilket innebär mycket kontakter med såväl andra producenter av statistik som med statistikanvändare. Du ska vara bekväm med att presentera resultaten från ditt arbete såväl internt som externt både på svenska och på engelska.Kvalifikationer
Du ska ha:
• akademisk utbildning inom statistik eller annan samhällsvetenskaplig utbildning
• minst 60 HP i ämnet statistik, eller erfarenhet som SCB bedömer likvärdig
• aktuell och relevant erfarenhet av att bearbeta och analysera stora datamängder
• aktuell och relevant erfarenhet av analys- och utredningsarbete
• dokumenterad erfarenhet av att i arbetslivet driva och genomföra projekt eller uppdrag med utrednings- och analysinslag och att jobba mot deadlines
• vana vid att skriva texter med en god språkbehandling anpassad efter syfte och mottagare
• goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig väl på båda språken i tal och skrift
• minst tre års arbetslivserfarenhet inom området statistik och analys.
Det är särskilt meriterande om du har:
• erfarenhet av att utveckla och producera statistik
• goda kunskaper i SAS, SQL, R eller ett motsvarande statistikverktyg
Övrigt meriterande är:
• erfarenhet av programmering av SAS, SQL eller R
• kunskaper om och intresse för statistik inom sektionens verksamhetsområden
• erfarenhet av att producera officiell eller annan statlig statistik
• erfarenhet av att arbeta inom ramen för regeringsuppdrag eller statliga utredningar.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett stort samhällsintresse och lätt för att sätta dig in i nya ämnen och frågeställningar. Du behöver ha en god analytisk förmåga, arbeta bra med komplexa frågor och ha förmågan att omsätta utvecklingsidéer i konkreta lösningar.
Du behöver kunna arbeta strukturerat och självgående och på ett kvalitetsmedvetet sätt bearbeta och tolka statistik. Du är bekväm i att ta egna initiativ, uppskattar ansvar, driver arbetet framåt och uppnår resultat. Samtidigt samarbetar du väl med andra eftersom arbetet kräver att många kompetenser internt och externt kan tas tillvara på ett respektfullt sätt.
Dessutom är du pedagogisk och har lätt för att förklara och förmedla information på ett tydligt sätt och omsätta komplex information till begripliga budskap, anpassade efter målgruppen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Urval av inkomna ansökningar sker under sommaren och intervjuer beräknas genomföras under vecka 34 och 35. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning på sektionen som i dagsläget är starkt kvinnodominerad.
Sektionen har medarbetare i både Örebro och Solna vilket innebär minst ett par resor per månad mellan orterna. För närvarande önskar vi förstärka Solnadelen av sektionen. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Kunskap inom sektionens tvärområden är efterfrågad i det internationella utvecklingssamarbetet. Du får gärna ha intresse och vara öppen för att delta i projekt och missioner vilket ofta innebär resor till SCB:s partnerländer.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, Social statistik och analys Kontakt
Ordförande, ST vid SCB
Jonas Olofsson 010-479 40 00 Jobbnummer
9953381