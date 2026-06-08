Driftingenjör till dricksvattenavdelningen på Västvatten
Västvatten AB / Maskiningenjörsjobb / Uddevalla Visa alla maskiningenjörsjobb i Uddevalla
2026-06-08
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
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, Trollhättan
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Vill du, tillsammans med oss, se till att vårt absolut viktigaste livsmedel – dricksvatten, är gott, hälsosamt och tillgängligt för alla våra kunder? Då är tjänsten som driftingenjör hos oss kanske just vad du söker!
En del av något större
Västvatten är ett bolag med stora ambitioner och mycket energi. Vi är strax över 125 medarbetare, som ser till att det gemensamma dricksvattnet och avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag, om du frågar oss.
Vår Dricksvattenavdelning består idag av tretton personer med olika arbetsuppgifter som tillsammans arbetar för att säkerställa att våra anläggningar runt om i våra kommuner drivs på ett säkert och korrekt sätt – så våra kunder har gott och hälsosamt dricksvatten. Vi ska nu utöka vår avdelning med en driftingenjör som för oss kommer bli en ny tjänst. Personalen utgår från Mariebergs vattenverk i Uddevalla kommun och Dale vattenverk i Sotenäs kommun, och som vår nya driftingenjör kommer du att utgå från Mariebergs vattenverk.
Ditt uppdrag
Som driftingenjör har du en avgörande roll att strukturellt utveckla och förbättra drift och underhåll av våra dricksvattenläggningar. Du behöver kunna reningsprocesserna och hur samtliga anläggningar styrs i SCADA-systemen. Fokus ligger på att jobba för en långsiktig driftsäkerhet där du arbetar med att planera underhåll och driftförbättringar samt att på ett effektivt sätt leda och hålla en god teamkänsla för driftteknikergruppen som utför den dagliga driften och underhåll. Personalansvaret för driftteknikerna ligger fortsatt hos chefen för dricksvattenavdelningen.
Vi arbetar prestigelöst, självständigt och tar egna initiativ - samtidigt som vi stöttar och hjälper varandra när det behövs.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Operativ arbetsledning och samordning.
Planera och se till att förebyggande- och avhjälpande underhåll på våra vattenverk, reservoarer, tryckstegringsstationer och övrig utrustning utförs.
Arbeta med och utveckla våra SCADA-system.
Arbeta med uppbyggnad och underhåll av system för tillsyn, underhåll, reservdelar, felrapportering och dokumentation.
Arbeta med arbetstillståndhantering, upprättande av driftinstruktioner, statusbedömningar.
Leda och driva idrifttagningar av nya och befintliga anläggningar.
Göra analyser och utredningar av driftstörningar och uppkomna fel tillsammans med processingenjörerna.
Arbeta med riskbedömningar och uppföljning.
Jobba aktivt för en god arbetsmiljö.
Driven, noggrann och ansvarstagande
Vi söker dig som har relevant utbildning inom teknikområdet och några års arbetslivserfarenhet. Du har ett stort intresse för teknik och process. God datorvana är ett krav då VA-branschen snabbt går mot ett mer digitaliserat sätt att arbeta.
Som person är du nyfiken, driven och lösningsorienterad – du tar ansvar och är mån om att lämna god kvalité på arbetet du utför. För att lyckas och trivas i rollen som driftingenjör hos oss behöver du även vara bekväm med att arbeta ensam och kunna ta egna beslut inom ramarna för tjänsten som driftingenjör. Du planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt och redovisar utförda åtgärder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Högskoleutbildning med teknisk inriktning eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Alternativt kan omfattande arbetslivserfarenhet inom området bedömas som likvärdig.
Arbetslivserfarenhet inom teknisk bransch
B-körkort
Mycket god datorvana
Behärska svenska väl i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av:
utbildning eller erfarenhet inom VA-branschen
arbetslivserfarenhet som driftingenjör eller motsvarande
operativ arbetsledning/samordning
praktisk drift- och underhållsarbete
processtyrningÖvrig information
I tjänsten kan beredskap ingå för drift av dricksvattenanläggningarna.
En godkänd säkerhetsprövning kommer att krävas.Så ansöker du
Vi kommer att starta upp med intervjuer i början av augusti. Arbete med urval inför intervjuer kommer att pågå under tiden och eventuella kandidater kommer bli kontaktade i god tid innan intervjutillfället.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västvatten AB
(org.nr 556901-9622), https://vastvatten.se
Kaserngården 3B (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nås via vår växel 0522-638800 Jobbnummer
9953380