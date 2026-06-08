Ungdomshandledare till Vårvindens Fritidsgård, Socialförvaltningen Hisingen
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Vi söker 1-2 engagerade och trygga ungdomshandledare som kan bidra till att skapa en meningsfull och inkluderande fritid för barn och ungdomar i Biskopsgården.
Anställningen ligger under socialförvaltningen Hisingens avdelning Välfärd och Fritid och mer specifikt på Fritidsenhet 3.
Din arbetsplats är Vårvindens fritidsgård som erbjuder barn och ungdomar från årskurs 4 till 20-års ålder både öppen och riktad verksamhet för att bidra till en meningsfull fritid. Vårvinden är en HBTQI certifierad verksamhet vilket innebär ett tydligt åtagande att skapa en tryggare, mer inkluderande och mer medveten verksamhet. Under höst och vårterminer kommer du att förlägga del av din arbetstid på de närliggande skolorna och under skolloven genomför du planerade aktiviteter med målgruppen.
Arbetsuppgifter på Vårvindens fritidsgård är bl.a. planering och genomförande av verksamhet, marknadsföring och uppföljning. Mötesplatsen är öppen eftermiddagar/kväll och helg flera dagar i veckan. I skolan genomför du skolbesök och riktade aktiviteter under eller efter skoltid.
Exempel på uppgifter är:
Nyfiken dialog med besökande barn och ungdomar för att utforma aktiviteter som intresserar dem samt introducera nya aktiviteter som kan vidga deras intressebank
Handledning av barn och ungdomar som vill driva vidare idéer och projekt
God kommunikation med kollegor för att utforma aktiviteter, lokaler och social miljö som samstämmer med förvaltningens strategi för meningsfull fritid
Skapa och sprida affischer fysiskt och digitalt och genomföra skolbesök för att marknadsföra verksamheten
Bemanning av efterskolaktiviteter och fritidsgård
Uppföljning genom statistikföring i loggbok, enkäter, gårdsråd och löpande dialog med unga (både besökare och icke-besökare)
Delta i de lokala och centrala forum som berör fritidsverksamheten
I samråd med kollegor initiera samarbeten som gynnar verksamheten och målgrupperna vi verkar för
Arbetet i både skola och fritidsverksamhet präglas av relationsskapande arbete både gentemot barn och ungdomar och deras vårdnadshavare men även till våra samverkansparter.Kvalifikationer
För den här tjänsten behöver du ha en slutförd fritidsledarutbildning eller för tjänsten annan relevant utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet från arbete med barn och ungdomar
Tjänsten passar dig som är trygg i dig själv och har lätt för att knyta an till barn och ungdomar och skapa goda relationer till både kollegor och samverkansparter. Du har goda kunskaper i administrativt arbete, handledning och projektledning. Du är både strukturerad och lösningsfokuserad och brinner för att jobba med delaktighet och inflytande.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i områden med liknande karaktär som Biskopsgården
Erfarenhet av att möta personer från olika kulturer.
Erfarenhet av samarbete med skolor, föreningar och organisationer som möter målgruppen
Språkkunskaper som bl.a. turkiska, arabiska, somaliska.
Erfarenhet av att använda KEKS loggbok,
B Körkort
Är du intresserad av att bidra till utveckling av vår verksamhet och skapa bättre förutsättningar för att fler unga ska uppleva en meningsfull fritid?
Då kanske just Du är den vi söker!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Carina Karlsson, Vision carina.karlsson@fv.vision.se 031-3668822 Jobbnummer
9953379