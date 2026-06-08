Teknisk förvaltare med inriktning installationsteknik
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltn, Fastighetsavd, Teknisk förv. / Fastighetsskötarjobb / Trelleborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Trelleborg
2026-06-08
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva. Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Fastighetsavdelningen har idag 35 medarbetare fördelat på tre enheter, drift och service, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning. Tillsammans ansvarar vi för att bygga och förvalta fastigheter där kommunen har egen verksamhet eller har annat strategiskt värde. Vi förvaltar cirka 350 000 kvm fördelat på över 200 fastighetsobjekt.
Vi befinner oss i en stadig utveckling framåt i ett pågående förbättringsarbete där vi siktar mot att bli bättre avseende hur vi arbetar med projekt, utvecklar våra system och effektiviserar vårt underhållsarbete. Fastighetsbeståndet vi förvaltar är lokalfastigheter med en stor blandning av skol-, förskole-, kontors-, specialboende-, kultur- och fritidsfastigheter.
Har du erfarenhet av fastighetsbranschen, projektledning, energieffektivisering, fastighetstekniska frågor och gillar att lösa problem och dessutom drivs av att leverera hög service? Ta då chansen att bli en del av oss på fastighetsavdelningen, tekniska serviceförvaltningen.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som teknisk förvaltare med inriktning mot installationsteknik ansvarar du för energiprojekt, energiuppföljning, myndighetsbesiktningar och underhållsprojekt med fokus på installationsteknik i Trelleborgs lokalfastigheter. Du är med i budgetplaneringen, driver energi och underhållsprojekt, beställer och administrerar myndighetsbesiktningar samt jobbar med energiuppföljning. Du kommer arbeta med olika digitala system så som styr-, fastighets- och energiuppföljningssystem.
Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av installationstekniska frågor och projekt samt bidrar till utveckling av arbetssätt och tekniska lösningar. Du upphandlar ramavtal och beställer myndighetsbesiktningar samt säkerställer att dessa följs upp och dokumenteras på ett korrekt sätt. Du kommer även arbeta med finansiell handel kopplat till el och följa upp energikostnader.
En viktig del av uppdraget är att planera, driva och följa upp installationstekniska projekt i fastigheterna, inklusive energiåtgärdsprojekt. Detta omfattar hela processen från planering och budgetering till projektering, upphandling, entreprenad, dokumentation och uppföljning där du agerar beställarroll och projektledare.
I rollen samverkar du med kollegor för att optimera och utveckla installationstekniken i fastigheterna, bidrar med din tekniska kunskap i den dagliga förvaltningen och även vid ny‐, om‐ och tillbyggnadsprojekt. Eftersom ett stort fokus ligger på att utveckla våra styrsystem framöver så kommer du aktivt delta i detta utvecklingsarbete och troligen även ansvara för vissa av dessa system. Arbetet genomförs på ett serviceinriktat sätt med tydlig kommunikation, god dokumentation och regelbunden återkoppling, både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk eftergymnasial utbildning inom exempelvis installationsteknik, VVS, energi eller motsvarande och yrkeserfarenhet inom fastighetsförvaltning. Du har god teknisk kunskap om fastigheters installationer och yrkeserfarenhet av att arbeta i projektform, gärna med underhålls‐ eller energieffektiviseringsprojekt. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav för tjänsten.
Universitets- eller högskoleutbildning är meriterande och även om du har erfarenhet av projektledning, upphandling, energieffektivisering, fastighetsstyrsystem samt om du har arbetat inom offentlig verksamhet.
Du har god administrativ förmåga, förstår ekonomi och budget, är van att arbeta i digitala system och har hög digital mognad. Då tjänsten som teknisk förvaltare till stor del innebär kommunikation och dokumentation, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
Då rollen kommer innebära projektledning, upphandling, utvecklingsarbete och implementering av nya rutiner samt processer, ska du trivas med att arbeta självständigt med stor noggrannhet samt ha förmåga att leda och engagera andra. Din förmåga att tydligt planera och strukturera ditt arbete ger dig rätt förutsättningar för att kunna anpassa och prioritera arbete när situationer förändras. Din drivkraft är ditt lösningsorienterande förhållningssätt som leder fram till goda resultat för verksamheten.
I tjänsten har du många olika samarbets- och kontaktytor och det är därför viktigt att du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du trivs också med att vara en lagspelare där du delar med dig av din erfarenhet och kompetens till andra.
Stor vikt kommer läggas vid erfarenhet samt personlig lämplighet. I denna rekrytering kommer vi att tillämpa löpande rekrytering.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Henry Dunkers gata 1 (visa karta
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231 45 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltn, Fastighetsavd, Teknisk förv. Kontakt
Ingemar Jönsson ingemar.jonsson@trelleborg.se 0410-734165 Jobbnummer
9953378