Projektledare till Arvsfondsprojektet Bygg Livet - Stockholms Stadsmission
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2026-06-08
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Vill du vara med och utveckla framtidens stöd till unga i mellanförskap?
Stockholms Stadsmission söker en engagerad och driven projektledare till vårt treåriga utvecklingsprojekt Bygg Livet, finansierat av Allmänna arvsfonden.
Bygg Livet riktar sig till ungdomar 12–19 år i socioekonomiskt utsatta områden och syftar till att utveckla en deltagardriven modell som stärker ungas självledarskap, framtidstro, delaktighet och existentiella hälsa.
Projektet genomförs på våra mötesplatser i Vårberg, Hässelby och Mariatorget i nära samarbete med ungdomarna själva, TalangAkademin, Digital SYV och andra lokala aktörer. Målet är att utveckla en modell som kan integreras i ordinarie verksamhet och spridas till andra aktörer som arbetar med liknande målgrupper.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som projektledare får du en central roll i att bygga upp, genomföra och vidareutveckla projektet tillsammans med ungdomar, kollegor och samverkanspartners.
Du ansvarar för den dagliga ledningen av projektet och bidrar till att utveckla metoder, aktiviteter och arbetssätt som stärker ungas möjligheter att forma sin egen framtid.
Rollen kombinerar projektledning, verksamhetsutveckling, samverkan och praktiskt arbete nära målgruppen.Dina arbetsuppgifter
Planera, samordna och leda projektets aktiviteter
Driva projektet i enlighet med mål, budget och tidsplan
Leda och utveckla ungdomsreferensgrupper
Samordna samverkan med partners, föreningar och lokala aktörer
Utveckla och testa metoder tillsammans med målgruppen
Dokumentera erfarenheter, resultat och lärdomar
Ansvara för uppföljning, rapportering och underlag till finansiär
Bidra till kommunikation, kunskapsspridning och metodutveckling
Planera för långsiktig implementering av projektets resultat
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, folkhälsa, pedagogik eller motsvarande
Har erfarenhet av projektledning eller samordning av sociala insatser
Har erfarenhet av arbete med ungdomar eller unga vuxna i socioekonomiskt utsatta området
Är van att samverka med olika aktörer och bygga relationer
Har god administrativ förmåga och erfarenhet av dokumentation och rapportskrivning
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har ett starkt engagemang för social hållbarhet och ungas rättigheter
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från idéburen sektor eller civilsamhället
Erfarenhet av externfinansierade projekt
Erfarenhet av metodutveckling eller verksamhetsutveckling
Kunskap om deltagardrivna arbetssätt
Erfarenhet av uppföljning, utvärdering eller effektmätningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och driva processer framåt. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både ungdomar och samarbetspartners. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad, kommunikativ och tycker om att omsätta idéer till konkret verksamhet.
Vi erbjuder
Möjlighet att bygga upp och leda ett nytt Arvsfondsprojekt från start
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för unga människors framtid
Stora möjligheter att påverka projektets utveckling
Ett engagerat team och starka samverkanspartners
En arbetsplats med lång erfarenhet av socialarbete och samhällsförändring
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Projektanställning, 3 årTillträde
1augusti 2026Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
112 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9953382