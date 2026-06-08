Doktorand i kemi med inriktning på enzymatisk modifiering av hemicellulosa
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala
, Stockholm
, Skara
, Oskarshamn
, Lysekil
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylära vetenskaper
Forskarutbildningsämne: Kemi
Beskrivning av doktorandprojektet:
Vill du jobba i ett projekt som syftar till att ersätta fossila källor med skogsråvara för framställning av biomaterial? Är du intresserad av att på atomnivå fördjupa dig i molekylära interaktioner med avancerade analysinstrument? Vill du jobba ihop med en hel grupp forskare som delar dessa intressen? I så fall kan det här vara en doktorandtjänst för dig.
Det övergripande målet med detta doktorandprojekt är att modifiera glykaner från hemicellulosa enzymatiskt för att producera biobaserade tvärbindare för tillämpningar i lim, hydrogeler och andra tvärbundna material. Många material som vi betraktar som biobaserade, såsom träfiberskivor, hydrogeler och stabilisatorer från icke-fossila polymerer, är dock fortfarande beroende av tvärbindare som har fossilt ursprung och som ofta är mycket skadliga kemikalier. Fiberskivor för möbler, byggnation och isolering innehåller vanligtvis cirka 9% lim som består av karbamidformaldehyd. Formaldehyd klassificeras som ett känt cancerframkallande ämne för människor och dess utsläpp från fiberskivorna är ett stort problem.
Oxidativa enzymer kommer att användas på hemicellulosasubstrat, såsom xyloglukan och glukomannan, för att erhålla aldehyd- och ketonfunktioner på sockerringen parallellt med en partiell nedbrytning till oligosackarider. Det förväntade resultatet är en samling giftfria, biobaserade tvärbindare som potentiellt kan ersätta formaldehyd och liknande fossilbaserade tvärbindare.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en forskargrupp som bedriver forskning inom organisk kemi och bioteknologi med fokus på strukturanalys av enzymer och kolhydratsubstrat med hjälp av NMR-spektroskopi, samt utveckling av nya metoder för att studera interaktioner mellan proteiner och kolhydrater med NMR-spektroskopi.
Projektet inkluderar mycket laborativt arbete och kommer att utföras med en avancerad nivå av karakterisering med hjälp av NMR-spektroskopi och masspektrometri för att kunna dra slutsatser om den strukturella sammansättningen av tvärbindarna och de tvärbundna materialen. För att uppnå dessa mål samtidigt som en produktiv och berikande miljö säkerställs, inkluderar projektet handledning inom organisk kemi, enzymologi och träteknik. I tjänsten ingår också undervisning upp till 20% av tiden.
Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet kemi har den som har motsvarande minst 60 hp i kemi på grundläggande nivå (allmän, analytisk, oorganisk, organisk och fysikalisk kemi samt biokemi) samt ämnesspecifika studier på avancerad nivå om minst 30 hp.
Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Bakgrund
Vi söker en starkt motiverad kandidat som har en mastersexamen inom ett område som är relevant för tjänsten, exempelvis i organisk kemi, bioteknologi, molekylärbiologi eller motsvarande. Inriktning mot biokemi eller organisk kemi med erfarenhet av laborativ verksamhet är värdefulla meriter, liksom erfarenhet av NMR-spektroskopi och/eller uttryckning och upprening av proteiner. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk förmåga och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (både i tal och skrift) krävs.Om företaget
Du kommer vara placerad i ämnet organisk kemi på Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala. Institutionen består av ca 100 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Vid BioCentrum finns bred kompetens inom växtbiologi, växtpatologi, växtgenetik, mykologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi. Vi har tillgång till avancerad infrastruktur såsom fermentationslabb, avancerad mikroskopi, röntgendiffraktion, masspektrometri och NMR-spektroskopi. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom kemi, bioteknologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Våra forskningsprojekt omfattar bland annat enzymatisk nedbrytning av skogsråvara, framställning av fiskfoder från jästsvampar, programmerad celldöd hos växter och biogasproduktion. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:
100%
Placering:
UppsalaTillträde
Enligt överenskommelse, men senast i december 2026.
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-05.
Läs mer om de bilagor som din ansökan ska innehålla på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/ansokan-och-bilagor/
Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som bifogas i ansökan, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Docent
Mats Sandgren mats.sandgren@slu.se Jobbnummer
9953383