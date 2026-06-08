Extrajobb / Behovsanställd inom produktion och lager
Wikan Personal AB / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2026-06-08
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.Arbetsuppgifter
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier, och vill arbeta extra när behov uppstår? Vi söker nu flera behovsanställda som kan hoppa in vid arbetstoppar hos våra kunder inom produktion och lager i Kristianstad och Hässleholm med omnejd. En bra insats kan även leda till sommarjobb.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag men kan till exempel vara:
• Montering och enklare produktionsarbete
• Maskinoperatörsarbete
• Truckkörning
• Paketering och kvalitetskontroller
• Lagerarbete som plock, pack och sortering
• Övriga uppgifter inom produktion eller lager
Arbetspassen bokas vid behov, vilket gör jobbet perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på (t.ex. studier)
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
• Trivs med ett fysiskt arbete
• Kan arbeta dagtid, kväll eller ibland natt
Tidigare erfarenhet från industri eller lager samt truckkort är meriterande men inget krav. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Information och kontakt
Tjänsten är en inhyrning via Wikan Personal.
• Anställningsform: Behovsanställning / timanställning / sommarjobb
• Arbetstid: Varierande arbetspass vid behov
• Placering: Kristianstad och Hässleholm med omnejd
• Lön: Timlön enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan redan idag. Urval och tillsättning sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist tel: 044-590 65 12.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
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291 33 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Hanna Nyberg 044- 590 65 14 Jobbnummer
9953376