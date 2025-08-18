Driftsäkerhetstekniker Till Cejn AB
Cejn Ab Skövde / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2025-08-18
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cejn Ab Skövde i Skövde
Driftsäkerhetstekniker till CEJN AB
CEJN fortsätter att växa och vi söker nu en Driftsäkerhetstekniker med inriktning mot våra produktionsutrustningar och vårt automationslager.
Som en del av vårt team arbetar du med att optimera och säkerställa driften av vår maskinpark - en nyckelroll i att stärka CEJN:s fortsatta expansion på snabbkopplingsmarknaden. Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete i ett stabilt, familjeägt bolag med goda möjligheter till personlig utveckling.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som Driftsäkerhetstekniker ansvarar du för att tillsammans med dina kollegor säkerställa hög driftsäkerhet i våra produktionsutrustningar och vårt automationslager. Arbetet omfattar tillgänglighetsförbättrande insatser, nybyggnation av utrustning samt avhjälpande underhåll. Du blir också en viktig kontaktyta mot CEJN:s stödfunktioner. Vi värdesätter medarbetare som bidrar till ordning och reda, har ett starkt engagemang för problemlösning och vill vara med och driva utveckling framåt.Kvalifikationer
- Elteknisk gymnasieutbildning inriktning Automationsteknik eller motsvarande erfarenhet.
- Gedigen erfarenhet av Siemens PLC-programmering och arbete med ABB-robotar.
- Goda kunskaper i Maskinsäkerhet.
- Är strukturerad och arbetar systematiskt.
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av Elkonstruktion i Eplan.
- Automationsutbildning på högskolenivå.
- Erfarenhet av underhållstekniskt arbete inom industrin.
- Mekaniskt och elektriskt arbete i automationsutrustningar.
- Erfarenheter av CNC-styrda bearbetningsmaskiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, resultatorienterad och har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du ser möjligheter snarare än problem och drivs av att gå till botten med utmaningar. Med ett starkt säkerhetstänk och en hög känsla för kvalitet fullföljer du dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor, både internt inom CEJN och externt mot leverantörer, är det viktigt att du är serviceinriktad och kommunikativ. Vid rekryteringen lägger vi särskilt stor vikt vid kvalitetsmedvetenhet och din vilja att utvecklas och lära nytt.Övrig information
Arbetstiden är förlagd till huvudsak på dagtid men vid tillfälliga toppar/projekt kan arbete ske på skift.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Elias Ward, Produktionsledare Driftsäkerhet, på tfn 0500-401755 eller Jörgen Johansson, Underhållschef, på tel. 0500-499618/+46 702 232 504
Din ansökan
Din ansökan bestående av CV och personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten vill vi ha senast 7 september 2025. Intervjuer kan dock komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 18 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 700 anställda, varav drygt 430 i Skövde. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/29". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cejn AB
(org.nr 556062-4123) Arbetsplats
Cejn Ab Skövde Kontakt
Jörgen Johansson 0500-499618 Jobbnummer
9463774