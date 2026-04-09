Driftmedarbetare
Nu söker vi på Barona flera medarbetare för ett kortare uppdrag i Norrköping. Uppdraget är av enklare och praktisk karaktär och passar dig som gillar att arbeta strukturerat och effektivt.
Om uppdraget
Arbetet består främst av att:
vika kartonger/lådor
sätta etiketter och förbereda material
Det är ett fysiskt men okomplicerat arbete där noggrannhet och tempo är viktigt.
Period, tider och omfattning
Datum: 15/4 - 30/4
Arbetstider: kl. 08.00-17.00
Uppdraget är på plats i Norrköping
Lön: Timlön på 150kr/timmen
Vem är du?
Vi söker dig som:
är noggrann och ansvarstagande
kan arbeta självständigt men också i grupp
trivs med praktiska arbetsuppgifter
är tillgänglig för arbete dagtid under delar eller hela perioden
Tidigare erfarenhet är inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder
Ett kort och tydligt uppdrag via Barona
En trygg anställning enligt gällande kollektivavtal
Ett enkelt sätt att snabbt komma i arbete
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Barona är ett av Nordens ledande företag inom bemanning och rekrytering. Vi matchar människor med rätt uppdrag - varje dag.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Barona Professionals Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Emma Hjorth emma.hjorth@barona.se +46761126460 Jobbnummer
9844806