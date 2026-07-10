Driftledningsingenjör
Ellevio Sverige AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2026-07-10
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Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vi söker nu en engagerad driftledningsingenjör till vår driftcentral.
Om rollen som Driftledningsingenjör
Vår driftcentral är hjärtat i vår verksamhet och det som dygnet runt förutsätter att elen kan strömma in till våra 970 000 kunders hem varje dag. Som Driftledningsingenjör på Ellevio arbetar du på en av Sveriges största Driftcentraler och du får möjligheten att arbeta i en modern miljö där utveckling står i fokus och samtidigt vara en viktig del i arbetet när det gäller att driftleda delar av Sveriges infrastruktur.
Elkraftsbranschen genomgår nu en spännande utveckling, där kunderna får en mer aktiv roll och där samverkan med förnyelsebar produktion, lagringslösningar och flexibilitet får en allt större betydelse. Elnäten är mycket viktiga i denna förändring och driftverksamheten är central. Som Driftledningsingenjör kommer du ha en varierad vardag där du kommer samarbeta och lösa utmaningar med interna medarbetare såväl som externa entreprenörer. I rollen kommer du arbeta med planerade arbeten, övervakning, drift och störningsavhjälpning i Ellevios elnät. Du kommer också sitta med i vårt driftstöd som supporterar den operativa verksamheten. I driftstödet hanteras även utveckling av verksamheten, kapacitetsutmaningar, proaktiv analys och övervakning av flöden i nätet etc.
I den här tjänsten är skiftgång en möjlighet för den som önskar.
"Det bästa med att jobba i driftcentralen är att jag får känna att jag är med och bidrar till samhället på riktigt. Det pågår väldigt mycket spännande i branschen just nu och det är kul att få vara med och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Ingen dag i driftcentralen är den andra lik och man har aldrig tråkigt på jobbet."
• Linnea Gustafsson, Driftledningsingenjör
Vill du få en tydligare bild av hur vi arbetar i driften? Läs gärna mer här: https://www.ellevio.se/link/bcf3a53bce804979830ab8d664870992.aspx
För att du ska passa och trivas i rollen
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering. Då rollen innefattar många kontaktytor både externt och internt behöver du trivas med att samarbeta, men är samtidigt trygg i att jobba självständigt. Du bygger förtroende och tvekar inte att ta dig an utmaningar. I din kommunikation sprider du både energi och optimism. Din problemlösningsförmåga är en stor tillgång i vårt dynamiska team där utmaningar kan dyka upp snabbt. Struktur och ett öga för detaljer är viktiga för att du ska trivas i rollen.
Vi söker dig som:
Har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning (gärna inom elkraftsteknik, energi och miljö, eller elektronik) och några års relevant arbetslivserfarenhet.
Har arbetat med system för övervakning och styrning av processer. Vi tror att denna kompetens underlättar för att förstå verksamheten, men du kan också lära dig och utvecklas inom området i tjänsten.
Du kan uttrycka dig flytande i tal som skrift på svenska.
Meriterande:
Kunskaper om elkraftproduktion, transmission, distribution eller energiflöden
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Om du vill ta reda på mer:https://www.ellevio.se/link/65648e576ded4aba95dc6a4e28e74d53.aspxhttps://www.ellevio.se/link/6d59698fa9bd444790cbcb9314f4f47d.aspxhttps://www.ellevio.se/link/faf5bb8630d84a659a1f9d031b548f1d.aspxhttps://www.ellevio.se/link/55754ba1067e4edf8c256e93aa57c351.aspx
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt – skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 14 augusti.
Under veckorna 29–32 är vi på semester och därav kan svar dröja, men vi återkommer så snart vi kan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Robert Olsson på robert.h.olsson@ellevio.se
Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning. Vi sköter rekryteringen internt och undanber oss därför kontakt från externa leverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio Sverige AB
(org.nr 559414-0542), https://www.ellevio.se/
Våxnäs (visa karta
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653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9999758