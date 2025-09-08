Driftledare till Rengörare Näslund
Rengörare Näslund AB / Städarjobb / Katrineholm Visa alla städarjobb i Katrineholm
2025-09-08
Rengörare Näslund AB är ett städföretag i Stockholm med verksamhet inriktad på entreprenadstädning av kommersiella och offentliga lokaler samt privata företag framför allt i Stockholmsområdet med omnejd.
Rengörare Näslund grundades redan 1972 och har sedan dess utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande städföretag.
Vi söker nu flera Driftledare till vår driftsorganisation I Katrineholm.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar bland annat för:
• Ansvara för kundkontakt och kvalité
• Personalansvar för ett antal lokalvårdare och eventuella förmän
• Resultatansvar för utpekade objekt
• Utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare
• Löpande administration såsom fakturering, lönerapportering, schemaplanering framtagning av rapporter och återrapportering till berörda personer., mm.Bakgrund
• Du ska ha dokumenterad branschvana
• Du ska ha B-körkort
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Ledarerfarenhet från städbranschen är ett krav
• Vana av att arbeta med administrationDina egenskaper
Vi söker dig som har:
• Viljan att utveckla både dig själv, dina medarbetare och kunder
• Förmågan att planera, prioritera och delegera
Vi vill att du:
• Ser problem som en möjlighet och har ett lösningsorienterat förhållningssätt i din vardag
• Är trygg och stabil i dig själv på det professionella och personliga planetUtbildningsbakgrund
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Utbildad inom SRY och/eller Pryl Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: jenny.anzelika@rengorarenaslund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driftledare Katrineholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rengörare Näslund AB
(org.nr 556169-6872) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholm Jobbnummer
9498455