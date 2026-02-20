Driftledare till Prezero Recycling
Bravura Sverige AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-02-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Hofors
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i en framtidsbransch och samtidigt göra konkret skillnad för miljön? PreZero söker nu en driftchef till Forsbacka - här får du leda ett operativt team, driva engagemang och förändring och vara med och forma framtidens återvinning. Låter det som något för dig? Då kan det här vara nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att PreZero Recycling har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och PreZero Recycling en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
PreZero Recycling är en ledande aktör inom återvinning och avfallshantering. De arbetar för att skapa hållbara lösningar genom innovativa och effektiva återvinningsprocesser. Med verksamhet i flera länder och en stark position på marknaden, är deras mål att minska avfall och maximera resurser genom den cirkulära ekonomin; Zero Waste.
Bli en del av PreZero och gör skillnad - varje dag! De erbjuder dig:
En ledarroll där du får möjlighet att sätta prägel och påverka verksamheten
Gedigen introduktion och möjligheter till utveckling
En arbetsplats där säkerhet, gemenskap och trivsel är i fokus
En meningsfull roll där du bidrar till en mer hållbar framtidDina arbetsuppgifter
Som driftledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp den dagliga driften på anläggningen. Du arbetar datadrivet med nyckeltal såsom inflöde och utflöde av material (ton), sorteringsgrad, produktivitet och kostnad per ton. Genom analys av statistik och verksamhetsdata identifierar du förbättringsområden och driver effektivisering av processer och materialflöden. Du ansvarar för administration och rapportering kopplad till produktion, kvalitet och miljökrav samt säkerställer att verksamheten följer gällande lagstiftning, tillstånd och interna rutiner. Avvikelser och incidenter hanteras strukturerat med tydlig uppföljning och åtgärdsplaner.
I rollen stöttar och coachar du även gårdspersonal i arbetet med korrekt sortering, säkerhet och måluppfyllelse. Du har breda kontaktytor och fungerar som rådgivande part gentemot kunder, leverantörer och myndigheter. Du arbetar strukturerat, kvalitetsmedvetet och är en förebild inom säkerhet och systematiskt förbättringsarbete.
Leda och följa upp den dagliga driften
Arbeta datadrivet med nyckeltal och analys
Effektivisera processer och materialflöden
Ansvara för administration, rapportering och regelefterlevnad
Hantera avvikelser och driva åtgärder
Stötta personal och samverka med kunder och myndigheter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Några års erfarenhet av ledarskap med personal- och resultatansvar, gärna från drift- och produktionsmiljö såsom logistik, industri, bygg och/eller anläggning
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen som driftledare behöver du vara en trygg och stabil ledare som skapar förtroende genom tydlig kommunikation och närvaro i vardagen. Du har en god förmåga att motivera och engagera dina medarbetare och du leder med både struktur och lyhördhet. Vi tror att du är självgående och ansvarstagande och att du trivs med att ta egna initiativ och driva saker framåt - även när allt inte är färdigpaketterat. Rollen kräver att du kan fatta beslut i vardagen och göra kloka prioriteringar när tempot är högt eller förutsättningarna förändras. Ett genuint intresse för miljöfrågor och för att bidra till en säker och hållbar arbetsmiljö ser vi som en självklarhet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Forsbacka Lön: Enligt överenskommelse
PreZero ser på mångfald som en styrka och de strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. De välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in för de kandidater som går vidare i processen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7194087-1852662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9753853