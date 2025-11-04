Driftledare till Adven
2025-11-04
Söker du en ny utmaning där du kan göra verklig skillnad i energiomställningen? Adven söker nu en Driftledare till deras anläggning i Munkedal, en nyckelroll där du får kombinera ledarskap, teknik och hållbarhet i praktiken. Hos Adven bidrar du till att forma framtidens hållbara energilösningar i ett växande europeiskt företag. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Driftledare på Adven i Munkedal ansvarar du för att säkerställa en stabil, effektiv och hållbar drift av anläggningen. Du planerar och leder det dagliga arbetet, optimerar driften och ser till att produktionen fungerar problemfritt. Ditt ansvar sträcker sig över hela produktionskedjan, från bränsleavrop till leverans hos kund samt analys, uppföljning och rapportering av resultat.
I rollen ingår att arbetsleda ett team på sex drifttekniker, där du planerar, fördelar och följer upp arbetet för att säkerställa att drift och underhåll utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Du har som driftledare även arbetsmiljö- och miljöansvar för anläggningen, vilket innebär att du aktivt arbetar för en trygg arbetsmiljö och en hållbar drift ur både tekniskt och miljömässigt perspektiv. Du arbetar nära både kunden och Underhållsledaren på Adven för att kontinuerligt förbättra och effektivisera driften. En central del av rollen är också att bidra till utvecklingen av Advens ledningsstruktur och arbetssätt.
Adven är ett internationellt växande företag mitt i energiomställningen, där innovation och hållbara lösningar står i centrum. Här arbetar du i en utvecklingsinriktad och stöttande kultur med tydliga mål och möjlighet att påverka verksamheten.
Du erbjuds
• Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
• Förmåner i form av bl.a. årsbonus, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och lunchförmån
• En roll med goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och förbättra standardiserade processer
• Planera och följa upp driften av anläggningen
• Optimera produktionen och distributionen samt analysera och rapportera resultat
• Hantera administrativa uppgifter, inklusive interna och externa rapporter
• Planera och sköta bränslehantering samt avvikelsehantering enligt Advens ledningsstruktur
• Leda och stötta de medarbetarna som ingår i teamet
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare arbetat med fjärrvärme och/eller processindustri med avseende på drift och underhåll
• Har en bakgrund som driftingenjör, drifttekniker, driftsamordnare eller anläggningsansvarig
• Har goda kunskaper inom Office-paketet
• Innehar B-körkort
• Talar och skriver flytande svenska, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet inom energiproduktion
• Tidigare erfarenhet som ledare och trivs i en coachande roll
• Kunskap och praktisk erfarenhet av LEAN-metodik och kvalitetsledningssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Lösningsorienterad
Som person trivs du med att ta ansvar och har en stark förmåga att hitta lösningar. Du är en naturlig ledare som gärna stöttar och motiverar dina medarbetare i vardagen för att säkerställa en effektiv och välfungerande drift.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Adven är ett energiföretag som levererar hållbara lösningar inom värme, kyla, ånga och fjärrvärme till industrier, fastigheter och kommuner. Företaget driver över 350 anläggningar i Europa och arbetar aktivt för att öka användningen av förnybar energi och minska klimatpåverkan. Läs mer om Adven här!
