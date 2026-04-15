Driftledare industri
2026-04-15
Vi söker en driftledare/processtekniker till vår verksamhet inom glasförädling. Rollen är operativ och varierad med stort ansvar för den dagliga produktionen.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och driva den löpande tillverkningen
Planera och koordinera produktionen
Ta emot kundsamtal och hantera order
Boka transporter och leveranser
Lasta och lossa material
Säkerställa att råvaror och förbrukningsmaterial finns i lager
Arbetsleda och fördela arbete inom det mindre teamet på plats
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har ett praktiskt arbetssätt. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och hålla ihop både produktion och logistik i det dagliga arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: Kristoffer@nexalor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexalor AB
(org.nr 559504-2994)
Hallsbergsvägen 36 (visa karta
)
694 72 ÖSTANSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kristoffer Gustavsson Kristoffer@nexalor.se 0706576139 Jobbnummer
9857228