Driftledare, Food Co-Worker, Ikea Haparanda Tornio
Ikea Svenska Försäljnings AB / Restaurangbiträdesjobb / Haparanda Visa alla restaurangbiträdesjobb i Haparanda
2025-09-08
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Svenska Försäljnings AB i Haparanda
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
IKEA FOOD i Haparanda söker dig som vill arbeta som driftledare! En driftledare är en arbetsledare som har ansvaret för driften av restaurangens alla delar när ingen chef är på plats. För att trivas som driftledare behöver du ha ett stort engagemang för att ta hand om våra gäster på bästa sätt och vilja att ta ansvar för den dagliga restaurangdriften.
Du behöver också:
• ha mod att fatta beslut
• vara bra på att hjälpa andra hitta sin motivation
• ha en god förmåga att prioritera och se var du behövs
• vara tydlig i din kommunikation.
• gilla att kämpa för att nå uppsatta mål
• vara bra på att bygga relationer
• trivas i ett varierande, ofta högt arbetstempo
• trivas i ett varierande fysiskt arbete
På IKEA leder vi med våra värderingar och det är viktigt att du delar dem med oss. Det innebär bland annat att du leder genom exempel. Att du tar och ger ansvar. Att du ser det som en självklarhet att största framgången får man tillsammans.
Idag är du kanske medarbetare inom restaurang, butik eller annan kundorienterad verksamhet och är redo att ta mer ansvar. Det här är en roll för dig som vill växa och ser möjligheterna med IKEA som arbetsgivare för en lång tid framöver, hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas vidare.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap eller en ansvarsroll i någon form. Om du har erfarenhet som driftledare eller av bemanning så är det ett stort plus, men det viktigaste är att du vill växa och utvecklas tillsammans med oss på IKEA FOOD.
Att jobba med oss
Som driftledare på IKEA har du en del arbetspass då du leder verksamheten. Du har också andra pass då du är schemalagd som medarbetare. Du arbetar dag- såväl som kvällspass på vardagar och varannan helg. Du ser till att schemat fungerar. Om någon är sjuk försöker du hitta en ersättare. Du är ett stöd då något inte fungerar. Du glömmer inte att säga tack för idag när någon går hem. Du samarbetar med andra ansvariga i varuhuset och vi på IKEA FOOD gör allt vi kan för att hela IKEA Haparanda alltid ska fungera så bra som möjligt.
Ofta är arbetet som driftledare en start på en karriär som ledare. På IKEA är vi duktiga på utbildning. Om du vill och är rätt person finns chefsroller för dig att utvecklas i framöver.
Ansök nu!
Tjänsterna är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är 30,75 tim/v (80%)
Du har lön enligt HRF:s kollektivavtal som restaurangmedarbetare. Ditt schema innebär arbete både dag- och kvällstid på vardagar och varannan helg.
Vi önskar att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. I samband med din ansökan kommer du också att få besvara ett antal frågor som vi lägger stor vikt vid i urvalet. Låter detta som något för dig?
Sista ansökning är den 12 september, urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Ulrika Petursdottir, ulrika.petursdottir2@ingka.ikea
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
(org.nr 556074-7569)
Norrskensvägen 2 (visa karta
)
953 36 HAPARANDA Arbetsplats
Ikea Haparanda Jobbnummer
9497432