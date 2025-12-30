Driftledare Customer Experience, Ikea Jönköping
Är du en person med ledaregenskaper som ännu inte hittat möjligheten att utveckla din fulla potential? Nu söker vi på Customer Experience efter vår nästa driftledare. Det är en perfekt möjlighet för dig som vill växa inom ledarskap och ser dig själv i en chefsposition i framtiden.
Om du har besökt IKEA så har du träffat oss inom Customer Experience. Vi möter våra kunder på flera ställen i varuhuset. I entrén välkomnar vi och delar ut gula påsar. I leklandet Småland tar vi hand om våra minsta kunder. Vid kassorna ser vi till att du kan betala för dina fynd. Sen, om något har blivit fel, så hjälper vi dig via Kundservice. Vårt gemensamma mål är att skapa en fantastisk upplevelse för våra kunder!
Som driftledare ser du till att dina kollegor på funktionen har rätt förutsättningar. Det lyckas du med genom att hjälpa till när och där det behövs. Det kan handla om allt ifrån att coacha dina kollegor och hjälpa i kundärenden till teknisk support och korrigeringar. Som driftledare har du dessutom ansvar för den dagliga bemanningen, att fördela resurser och se till att det blir bra rotation. Du kommer att få lära dig allt vad det innebär!
Du kommer ha schemalagda arbetspass som såväl driftledare som medarbetare. I ditt uppdrag kommer du ha ett eget ansvarsområde där viss administrativ tid ingår (ca 2h/veckan).
Vem är du
Som person är du en sån som får energi av andra människor och händelserika dagar. När det händer mycket så fokuserar du på lösningar och hur vi ska ta oss framåt tillsammans. Du älskar att träffa kunder och kollegor, och du har förmåga att ge feedback på ett sätt som inspirerar till utveckling.
För att lyckas i den här rollen behöver du besitta grundläggande datorvana. Att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift ser vi som ett måste, men talar du fler språk än svenska och engelska är det positivt!
Ansök nu!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30,75 timmar i veckan. I rollen så varierar arbetspassen mellan 06.00-19.45 med cirka 2-3 kvällar i veckan samt varannan helg. Startdatum enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kommer ske efter nyår.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta rekryterande chef Sofia Gustafsson, sofia.gustafsson3@ingka.ikea.com
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta rekryterare Emma, emma.helmin@ingka.ikea.com
