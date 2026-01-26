Driftledare
2026-01-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vill du leda teknisk fastighetsdrift med både operativ närvaro och strategiskt ansvar? Som Driftledare hos CBRE tar du ett tydligt ledar- och leveransansvar med fokus på kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar.
CBRE:s uppdrag är att leverera service och underhåll av fastigheter samt utveckla fastighetsrelaterade tjänster - allt för att säkerställa att våra kunder och deras medarbetare har en väl fungerande arbetsplats. Genom att arbeta med ständiga förbättringar utvecklar vi metoder och processer för att alltid leverera med hög kvalitet.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och vi vill att de ska prägla allt vi gör. Som medarbetare hos oss ser vi gärna att du känner igen dig i dessa värdeord och vill leva efter dem.
Om rollen:
Som Driftledare ansvarar du för daglig drift, arbetsledning och entreprenadstyrning. Du leder cirka 6-8 medarbetare, säkerställer efterlevnad av avtal, processer och KMA, samt bidrar till ständiga förbättringar. Vid behov arbetar du även operativt.
Ansvarsområden
* Driva och följa upp entreprenader mot mål (tid, kvalitet, ekonomi)
* Säkerställa leverans enligt avtal och interna rutiner/processer (inkl. KMA)
* Arbetsleda, coacha och utveckla teamet (6-8 personer)
* Planera, prioritera och resursätta uppdrag samt följa upp nyckeltal
* Administrativ uppföljning (arbetsorder, rapporter, ekonomiunderlag)
* Arbeta i fastighetstekniska system (styr/SCADA, driftövervakning) och relevanta administrationssystem
* Stötta operativt vid behov för att säkra leverans och lärande i teamet
Vem är du?
Du har:
* Eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik/fastighetsingenjör/fastighetsförvaltning eller motsvarande dokumenterad kompetens
* Minst 7 års dokumenterad branscherfarenhet inom fastighetsteknik
* Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som arbetsledare
* Mycket god kunskap inom fastighetsteknik samt förståelse för hur tillsyn- och skötselåtgärder påverkar underhållsbehov
* Gedigen förmåga inom ledning och fördelning av arbete samt driftplanering
* Vana av fastighetstekniska system (styr/SCADA, driftövervakning) samt arbetsorder-/affärssystem
* Goda språkkunskaper i svenska, i tal och skrift
* B-körkort
* Utdrag ur belastningsregistret krävs
Meriterande
* Erfarenhet av arbete enligt AFF
* Erfarenhet av LOU
Publiceringsdatum 2026-01-26

Dina personliga egenskaper
* Trygg, närvarande och engagerande ledare som skapar förtroende och driv
* Strukturerad, lösningsorienterad och van att prioritera i driftmiljö
* Kommunikativ och samarbetsinriktad gentemot medarbetare, beställare och underentreprenörer
* Delar kunskap generöst och bygger kompetens i teamet
Vi erbjuder en utvecklande och stabil roll i ett internationellt bolag med stark lokal närvaro. CBRE erbjuder kompetensutveckling, moderna arbetssätt och förmåner såsom tjänstepension, friskvård och Benify-portal.
Tjänsten är på 100 % och tillsvidare, med inledande provanställning. Känns denna roll intressant? Ansök redan idag!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com Ersättning
