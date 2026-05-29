Driftingenjör
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Driftingenjör till SCA Obbola. Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som driftingenjör hos oss får du en fantastisk möjlighet att kombinera teknik och problemlösning i en innovativ miljö, där vår produktion och hållbara verksamhet står i fokus. Du blir en del av ett team på 6 driftingenjörer.
I rollen kommer du arbeta brett inom driftfrågor och ditt arbete kommer bidra till förbättringar samt utveckling av vår produktionsprocess och våra arbetssätt. Det här är en roll för dig som inte bara gillar att hitta lösningar på tekniska utmaningar, utan också brinner för att inspirera andra till att tänka nytt och våga växa då du kommer att leda produktionspersonal i olika förbättringsfrågor.
Vem är du?
Du är en nyfiken och engagerad problemlösare som ser möjligheter i komplexa utmaningar. Med ett strukturerat arbetssätt och ett sinne för ordning tar du dig an dina uppdrag med både initiativkraft och självständighet. Du har en analytisk förmåga och du trivs med att samarbeta för att nå framgång tillsammans med andra.
Du är skicklig på att navigera mellan olika behov och krav från flera intressenter utan att tappa fokus, samtidigt som du skapar förtroende och bygger starka relationer. Mod och nyfikenhet är några av dina styrkor, och du drivs av att bidra till utveckling och positiva förändringar i nära samarbete med ditt team.
För att passa in i rollen söker vi dig som:
Har en civilingenjörsexamen.
Har erfarenhet av att jobba som ingenjör i processindustrin.
Har ett genuint intresse av ledarskap.
Uttrycker dig obehindrat i svenska och engelska då bägge språk används i det dagliga arbetet
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med våra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar kompetensutveckling, till att ta ansvar och att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar binder koldioxid, vi tar vara på precis varje del av de träd vi avverkar och våra produkter kan ersätta fossila alternativ. Tillsammans bidrar detta till att minska utsläppen motsvarande Sveriges personbilstrafik under ett år. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är tillsvidare med placering i Obbola.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Mats Backeström, Chef Teknik och Utveckling, mats.backestrom@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Victoeia Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Facklig företrädare är
Pappers: Jonas Jansson, jonas.jansson@sca.com
Unionen: Elisabeth Burström, elisabeth.burstrom@sca.com
Ledarna: Peter Olsson, peter.o.olsson@sca.com
Sveriges ingenjörer: Michael Larsson, michael.f.larsson@sca.com
Sista ansökningsdag är 7/6 2026. Urval och intervjuer kan ske löpande. För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, vi har Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2025 ca 3 500 anställda och en nettoomsättning om 20 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
