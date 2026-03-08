Driftingenjör
Teracom AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teracom AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Driftingenjör till vår NOC Infra&Broadcast enhet (Network Operation Center) som vill arbeta med övervakning, felsökning och felavhjälpning i vårt nät - dygnet runt, året runt.Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Tillsammans med gruppen arbetar du med att övervaka och säkerställa god driftstabilitet i våra broadcastnät och infrastruktur. Du arbetar i grupperingen NOC Infra&Broadcast som 2nd line med övervakning, kundkontakter, felsökning och felavhjälpning - dygnet runt, året runt och inkluderar även beredskap. I rollen ingår ett helhetsansvar för näten och infrastrukturen, som bland annat innebär arbete med våra encodrar, transcodrar, decodrar, multiplexers, stereokodare, samt sändare för radio och TV.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av övervakning och felavhjälpning i liknande nät. Du har god erfarenhet av att arbeta med operativ drift samt hantering av 2nd Line roller sedan tidigare.
Du innehar en god kompetens gällande NOC arbete och djupare felsökning inom uppsatta tekniker för att lyckas fullt ut med uppdraget. Det läggs stor vikt på förmågan och viljan att hela tiden vilja utveckla sin egen och kollegornas kompetens, samt att förfina våra rutiner och arbetssätt.
Tjänsten innebär schemalagt arbete dygnet runt, årets alla dagar. Placering för tjänsten är på Teracoms huvudkontor i Stockholm, Lindhagen.
En medarbetare hos Teracom Samhällsnäts ska vara ett gott föredöme och praktisera sitt medarbetarskap utifrån våra värderingar: Ansvar, Innovation och Mod.
Vi söker Dig som har
• Relevant utbildning inom Data/IT/Telekom eller motsvarande kompetens
• Grundläggande förståelse av infrastruktur för byggnad/miljö och Telekomnät
• Erfarenhet från arbete i NOC-miljö
• Erfarenhet av skiftarbete
• Ett strukturerat arbetssätt även stressiga situationer
• Förmåga att kunna uttrycka Dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om Du dessutom har:
• Erfarenhet från komplexa nät som innehåller en variation av fiber, datakom och radiolänk
• B - Körkort
Övriga krav
Godkänt alkohol- och drogtest krävs för anställning
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass (klass 2) krävs;
Godkänd registerkontroll, säkerhetsklassning, och bakgrundskontroll
Svenskt eller nordiskt medborgarskap
Det här är vi
Vi är en dynamisk grupp med olika individer, brett åldersspann och olika erfarenheter. Tillsammans bidrar vi till att upprätthålla Teracoms samhällsnät med höga resultat. VI jobbar med ständiga förbättringar och förändringar utifrån bolagets övergripande strategi. Vi ifrågasätter gamla rutiner och är inte rädda att implementera nya för att ständigt utveckla vår verksamhet i rätt riktning.Så ansöker du
Intresserad? Skicka in din ansökan via länken senast den 18 mars 2026. Har du frågor om tjänsten kontakta gruppchef, Jessica Orwald - jessica.orwald@teracom.se
Välkommen med din ansökan!
Om Teracom
Teracom är statens bolag för säker kommunikation. I våra nät når informationen fram opåverkad. Vår styrka ligger i att alltid vara redo, i hela landet, alla dagar, dygnet runt. Med ständig beredskap ska vår infrastruktur för kommunikation stå emot allt från naturkatastrofer till cyberhot och krig. Vi hjälper våra kunder med säkra och skalbara lösningar, från traditionell radio- och tv-utsändning till framtidens digitala kommunikationsvägar. Våra kunder är inom privata och offentliga aktörer. Vårt uppdrag är avgörande för att samhället ska vara tryggt och motståndskraftigt. Vi är ett bolag med ca 450 medarbetare och finns på 50 orter över hela Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teracom AB
(org.nr 556441-5098) Arbetsplats
Med placering i Stockholm Jobbnummer
9783632