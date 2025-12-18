Driftchef till Renova
2025-12-18
Renovas uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning. Vi står inför en spännande framtid och söker nu dig som har ett genuint intresse för människor likväl utveckling till rollen som driftchef inom vårt affärsområde Tilldelning. Har du några års erfarenhet av att leda personal och bakgrund av arbete i riskfylld miljö? Då kan Renova vara din nya arbetsgivare!
Om rollen Affärsområde Tilldelning hanterar insamling av sopor, slamsugning, farligt avfall m.m. på uppdrag av kommunerna. I ditt arbete som Driftchef har du nära kontakt med kommunerna, kunder och leverantörer. Arbetet innefattar förbättrings- och effektiviseringsarbete för såväl medarbetarna som verksamheten i stort.
Du rapporterar till affärsområdets produktionschef och ingår i produktionens ledningsgrupp. Du som Driftchef har budget-, resultatansvar samt personalansvar för ca 15 medarbetare som rapporterar till dig.
Du kommer i huvudsak att vara placerad på Holmen i Göteborg i nya och fräscha lokaler, en kort promenad från Göteborgs Central.
I rollen som driftchef kommer ingår följande ansvarsområden:
• Budget och resultatansvar
• Ansvar för fysisk och psykosocial arbetsmiljö
• Ansvarig för säkerhetsfrågor, riskbedömningar, skyddsronder
• Genomför löne- och utvecklingssamtal samt uppföljning av medarbetarnas individuella mål
• Utveckling av processer och rutiner för att skapa effektiva arbetssätt
• Kontakt med såväl kommunala aktörer, interna kunder och leverantörer.
• Entreprenadsmöten med uppföljning av ekonomi, arbetsmiljö och utveckling
Kvalifikationer Som person är du en kommunikativ och lyhörd ledare som är trygg i dig själv. Du har ett genuint intresse för människor runt om kring dig och är mån om att behandla alla i din omgivning på ett professionellt vis. Vidare så har du förmåga att se med helhetsperspektiv och tänka affärsmässigt. Du har god social kompetens och har förmågan att kommunicera med både interna och externa kontakter. Vidare är du organiserad, skapar och upprätthåller struktur runt om dig. Beslutsfattande kommer naturligt för dig och du är lätt att samarbeta med. Självklart har du ett intresse för miljöfrågor.
Som ledare är du ett föredöme för dina medarbetare och bidrar till en verksamhet som utmärks av ständig utveckling och hög kvalitet genom ett kommunikativt, involverande och utvecklande ledarskap.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
Minst tre års erfarenhet som ledare/chef över grupper om minst 15-20 personer
Gärna vana av att leda på distans
Gärna erfarenhet av arbete i någon form av riskfylld miljö för att ha förståelse för vad detta innebär
Branscherfarenhet ej ett krav men du ska vara nyfiken och välvilligt inställd till att lära nytt
Grundläggande IT kunskaper, AI
Du erbjuds
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle! Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, rabatter på träningsanläggningar, samt ett välutrustat gym. Övriga förmåner innefattar ATK-tid, karriärcoachning, rabatterat västtrafikkort och fria mensskydd m.m.
Din ansökan I denna rekryteringsprocess samarbetar Renova AB med Jurek Recruitment & Consulting. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Livija Bekkhus, livija.bekkhus@jurek.se
. Skicka in din ansökan genom länken i annonsen. Med hänsyn till GDPR tar vi ej emot ansökningar via epost.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Om Renova Vi sätter värde på allt - för en hållbar morgondag! Som Västsveriges ledande aktör inom avfall och återvinning har vi en viktig roll att fylla. Vårt uppdrag är att skapa affärsmässig samhällsnytta genom att ta ett långsiktigt ansvar för miljöriktig och kostnadseffektiv avfallshantering och återvinning. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi också ansvar för framtiden. Vår tunga fordonsflotta är fossilfri och vi behandlar drygt 1 miljon ton avfall och återvinningsmaterial om året. Vi är en koncern med två bolag som ägs av 10 kommuner i Västsverige och totalt är vi ca 800 medarbetare. Helhetsperspektiv, Engagemang, Tillsammans och Ansvar sammanfattar vårt förhållningssätt! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se Arbetsplats
Jurek Kontakt
Livija Bekkhus livija.bekkhus@jurek.se
9653608