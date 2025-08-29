Driftchef till Fabo i Falkenberg
2025-08-29
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett tydligt och närvarande ledarskap och som vill påverka på riktigt.
Din framtida arbetsgivare
Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett kommunalt bostadsföretag i Falkenberg, en expansiv och attraktiv del av landet. Företaget har ca 110 anställda, äger ca 2700 lägenheter samt 45 000 m2 lokaler. Utöver det ansvarar vi för drift och skötsel av kommunala fastigheter med ytterligare 250 000 m2 verksamhetslokaler. Fabos kärnvärden är Nära, Drivande, Ansvarstagande och Inspirerande. Läs gärna mer på fabo.se
Vad erbjuder rollen?
I rollen som Driftchef hos Fabo ansvarar du för teknisk drift, både operativt och strategiskt.
Ditt uppdrag är att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv driftorganisation, driva energioptimering och leverera tjänster enligt avtal gentemot både kommun och internt inom Fabo. Du leder en grupp tekniker, ingår i Fabos utökade ledningsgrupp samt ledningsgruppen för Drift & Teknik.&
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten
Ansvar för avrop, underhåll och service inom ramen för gällande ramavtal
Säkerställa att lagar och förordningar inom teknisk drift efterlevs samt vara avtalstolkare.
Ansvar för energiuppföljning och analys och utveckla enhetens processer och rutiner i lednings- och energiuppföljningssystem.
Ansvar för beredskapsgruppens bemanning och strategi.
Utveckla och skapa goda förutsättningar för dina medarbetar.
Vem är du?Vi tror att du har en teknisk utbildning inom exempelvis VVS, el, energi eller driftteknik och du har erfarenhet av teknisk fastighetsdrift. Du har sannolikt arbetat i en driftsorganisation, gärna i installations- eller fastighetsbranschen. Du har systemvana, känner dig trygg med att ta ansvar för teknik, ekonomi och personal, och har god förståelse för inomhusklimat, energioptimering och driftstrategier. B-körkort är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har du tidigare haft ett el-anläggningsansvar, är det meriterande.
Som person är du trygg, prestigelös och tydlig i ditt ledarskap. Du trivs i en vardag där du får ta ansvar och fatta beslut, men också där du samarbetar och bygger starka relationer både i teamet och mot interna och externa kunder. Du är en närvarande chef som lyssnar, utmanar och coachar, och du ser till att skapa struktur och förutsättningar så att verksamheten fungerar både idag och imorgon.
Är detta din perfekta match?
Om du lockas av att få vara med och vidareutveckla Fabos driftverksamhet i en samhällsviktig organisation - då är detta rätt roll för dig! På Fabo får du möjlighet att påverka, göra skillnad och bidra till hållbara och trygga hem för Falkenbergs invånare.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdatum är 14 september 2025.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Fabo.
