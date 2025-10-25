Driftchef Inferno Online
2025-10-25
Om rollen
Som driftchef ansvarar du för att den operativa verksamheten på alla våra center fungerar effektivt, enhetligt och med hög kvalitet. Du leder platscheferna, säkerställer att rutiner följs och driver utvecklingen av drift, personal och kundupplevelse framåt. Rollen innebär både strategiskt och praktiskt ansvar, med fokus på ledarskap, struktur och resultat.Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för den dagliga driften på samtliga center
Leda, stötta och följa upp platschefer och personal
Säkerställa att rutiner, service och kvalitet är konsekvent hög på alla enheter
Ansvara för budget, inköp, schemaläggning och resursplanering
Initiera och driva förbättringsprojekt inom drift och kundupplevelse
Samordna event och kampanjer i samarbete med marknads- och eventteam
Rapportera resultat, nyckeltal och förbättringsförslag till ledning
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av driftledning, gärna inom service, event, restaurang, detaljhandel eller upplevelsebranschen
Är en tydlig och engagerad ledare med förmåga att motivera och bygga starka team
Är strukturerad, affärsmässig och resultatinriktad
Har god ekonomisk förståelse och vana vid budget- och resursplanering
Är prestigelös, flexibel och trivs i en miljö med högt tempo
Har intresse för gaming, teknik eller esport - meriterande men inget krav
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Driftchef - Inferno Online" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
