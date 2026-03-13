Driftchef
MIAB Group befinner sig just nu i en spännande tillväxtresa med fokus på kvalitet och personlig service, och nu söker vi efter två Driftchefer. Tjänsten som driftchef är en nyckelroll hos oss på MIAB som tillsammans med vår platsorganisation säkerställer att vi fortsätter att leverera utmärkt service till vår stadigt växande kundbas.
MIAB erbjuder Facility Services med omtanke och vi levererar servicelösningar till företag och offentliga verksamheter i hela Sverige. MIAB:s experter skapar rena, trivsamma och trygga arbetsmiljöer som höjer upplevelsen i våra kunders verksamhet.
Om rollen
I rollen som Driftchef ansvarar du för att leda och utveckla den dagliga driften av ditt område, inklusive personal, kundrelationer, ekonomi och kvalitet. Rollen innebär att leda teamledare och lokalvårdspersonal mot uppsatta mål inom ramen för MIAB:s affärsidé, värderingar och kvalitetskrav.
Du säkerställer att tjänster levereras enligt avtal och kvalitetsstandard gentemot vår kund dagligen. Du har kontinuerlig dialog med kund för avstämningar, följer upp avtal och driver merförsäljning i syfte att optimera vår leverans och lönsamhet. Du leder och följer upp personal och stödjer dina gruppledare i frågor om driften, lokalvårdspersonal, planering och rekrytering. I rollen ingår också ansvar för att följa kollektivavtal och arbetsrättsliga riktlinjer vad gäller arbetsmiljö, rehabilitering och övriga personalärenden. Tjänsten innefattar också en del resor inom driftområdet för att besöka och följa upp kunder och personal.
Om dig
För att du ska trivas och vara framgångsrik i rollen som Driftchef, söker vi dig som har lätt för att se potentialen i alla medarbetare och som kan anpassa ditt ledarskap och coacha individerna där de befinner sig. Du motiveras av att se andra utvecklas och ta ansvar i sina roller. Utifrån MIAB:s värderingar "Omtanke, Trygghet och Engagemang" söker vi ledare som bryr sig och visar respekt för andra, som tar ansvar för sina handlingar, och som skapar trygghet genom tydlig och rak kommunikation.
Rollen som driftchef kan innebära att du snabbt behöver hitta lösningar på uppkomna problem och att du ser möjligheter snarare än hinder. Du har förmågan att lyfta blicken och vara proaktiv för att försöka förutse och förhindra eventuella problem. Du sätter gärna upp mål för dig själv och verksamheten samt följer upp dem för att säkerställa ett gott resultat. Du trivs med att strukturerat arbetssätt, slutför det som påbörjas och håller deadlines.
Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av ledarskap, personalansvar eller ett arbetsledande ansvar över ett team
Erfarenhet av att arbeta med lokalvård och verksamhetsservice inom vården
Erfarenhet av ekonomirelaterat arbete med budgetansvar, fakturering och uppföljning
Erfarenhet av kundnära arbete i form av till exempel kundansvarig, försäljning eller service
God datorvana i MS Office och gärna vana av system för till exempel tidrapportering, schemaläggning och fakturahantering
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort för personbil
Välkommen till ett företag där vi bryr oss om våra anställda och ser till att varje anställd förstår sin egen roll och målen för sitt arbete. Var och en av våra anställda har möjlighet att utvecklas och avancera i sin karriär enligt sina egna intressen. Vi uppmuntrar därför alla att kontinuerligt lära sig och utveckla sina färdigheter. Vi är prestigelösa, stöttar, lyssnar och inkluderar alla. Hos oss är trygghet nyckeln till framgång. Vi är ansvarstagande och professionella, prioriterar hållbarhet för en stabil ekonomi och miljö.
Vi är proaktiva och drivna, agerar med lyhördhet och ansvar gentemot förändringar. Med oss ges du möjlighet att växa och skapa din karriär med förtroende och stöd från ett inkännande och professionellt team. Ditt engagemang ger dig möjligheten att blomstra och utvecklas.
Tjänsten är tillsvidare (och inleds med provanställning) med tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktinformation
Frågor om tjänsten besvaras av Niklas Franzen via e-post: niklas.franzen@miabab.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
MIAB är branschens största privatägda företag och ingår i MIAB Group. Genom en familjär omtanke som märks och syns i alla led växer vi inom Facility Services. Vi omsätter idag 1,8 miljarder SEK och är ca 4800 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har 18 lokala kontor runt om i Sverige och Finland. N-Clean som varumärke och företag ingår i MIAB Group. MIAB levererar Städ- och facility service tjänster till företag och organisationer.
