Drift- och utvecklingschef Fönsterputs
2026-02-18
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
Vi är ett rutinerat bolag som nu lanserar vår fönsterputsverksamhet under ett nytt namn - Ruts Fönsterputs.
Ambitionen är hög: vi ska bygga en av Sveriges mest professionella, säkra och kundfokuserade fönsterputsorganisationer.
Nu söker vi en riktigt skicklig fönsterputsare som vill ta nästa steg.
Du är inte bara grym på att putsa - du är också trygg i kunddialog, har affärstänk och förstår vad som krävs för att bygga en stark verksamhet.
Det här är en roll för dig som vill kombinera hantverk, kundrelationer och utveckling.
Din roll
Som Drift- och utvecklingschef Fönsterputs får du ett helhetsansvar i vår satsning:
Vara operativ i fält och sätta standarden för kvalitet och säkerhet
Bygga upp struktur, arbetssätt och effektiva processer
Skapa och utveckla utbildningskoncept för fönsterputsare
Säkerställa hög nivå på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
Vara en nyckelperson i kundrelationer och dialog med uppdragsgivare
Bidra med affärstänk, förbättringar och tillväxtidéer
Delta i rekrytering och utveckling av teamet
Du får tydlig vägledning, stöd och mentorskap i ledarskap och affärsutveckling - vi bygger rollen tillsammans.
Vem är du?
Vi tror att du är:
* En mycket skicklig och erfaren fönsterputsare
* Professionell och trygg i mötet med kunder
* Säkerhetsmedveten och ansvarstagande
* Lösningsorienterad, kreativ och affärsdriven
* En person som ser möjligheter, inte hinder
* En lagspelare med naturlig pondus och förtroende
Ledarskapserfarenhet är inget krav - men ditt hantverk, din personlighet och ditt affärstänk är avgörande.
Vi erbjuder
Hos Ruts Fönsterputs får du:
* Attraktiv lön + bonus
* Tjänstebil
* Mentorskap och utbildning i ledarskap, kundrelationer och verksamhetsutveckling
* Attraktiva arbetstider och balans mellan jobb och fritid
* Friskvårdsbidrag och fokus på hälsa och säkerhet
* Möjlighet att bygga upp en verksamhet från grunden
* Frihet under ansvar och stort mandat
Varför Ruts Fönsterputs?
Vi kombinerar erfarenheten från ett etablerat bolag med en ny, ambitiös satsning.
Vårt mål är tydligt: att skapa Sveriges mest professionella, säkra och kundnära fönsterputsorganisation.
Vi söker inte bara en fönsterputsare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Mail eller telefon
E-post: info@rutsfonsterputs.se
Trine Krohnstad trine.krohnstad@gmail.com 0733703240
