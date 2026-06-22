Drift- och underhållsarbetare Malmö
Terranor AB (publ) / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-06-22
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Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vår ambition är tydlig – att vara kundens självklara förstahandsval inom drift- och vägunderhåll samt mindre mark- och anläggningsarbeten. Terranor är etablerade i hela Sverige med en omsättning på över 2 miljarder kronor.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är grunden till vår framgång. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa. Som en del av Terranor får du en stor möjlighet att påverka både din och bolagets framtida utveckling.
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Om uppdraget
Malmö driftområde omfattar flera kommuner, där Malmö och Lund är de största. Genom området passerar några av landets mest trafikerade Europavägar – E6, E20, E22 och väg 65 – vilket gör uppdraget både komplext och samhällskritiskt.
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Rollen hos oss
Som drift- och underhållsarbetare hos oss i Malmö arbetar du med trafikavstängningar, vinterunderhåll, barmarksarbeten samt mindre anläggningsarbeten. I arbetet ingår beredskap vilket innebär ansvar att ringa ut sandbilar och plogenheter samt styra kommunikationen till underentreprenörerna. Beredskapen är schemalagd.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten eller annan relevant erfarenhet från entreprenadbranschen.
Du har en praktiskt inriktad utbildningsbakgrund och tycker om att arbeta i team.
B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.
C/CE körkortsbehörigheter är ett krav.
Heta arbeten och Arbete på väg 1.1, 1.2 1.3, 2.2 och 2.3 är meriterande.
Förarbevis hjullastare är meriterande.
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Dina egenskaper
Vi tror att du är praktiskt lagd, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Verksamheten är i viss mån händelsestyrd av vad som sker på gator och vägar vilket kräver viss flexibilitet. Du är kommunikativ och tar ansvar för att tillsammans med dina arbetskamrater skapa en god gemenskap och ett bra resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
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Vi erbjuder
Terranor följer kollektivavtalen Seko väg- och ban samt tjänstemannaavtalet Byggföretagen. Hos oss erbjuds du en plats i en organisation med en stark framåtanda där nytänkande och vilja att utvecklas är en självklarhet. Vår kultur präglas av gemenskap och teamkänsla där vi tillsammans skapar resultat. Vår ambition är att du ska komma till en arbetsplats där du känner glädje, utvecklas och trivs.
Vi är stolta över våra uppdrag och våra medarbetare, och vi tror på frihet under ansvar, tydligt ledarskap och långsiktighet.
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Redo att ta nästa steg?
Vill du ha en viktig roll i det dagliga drift- och underhållsarbetet i ett av Sveriges viktigaste transportnav?
Då vill vi gärna höra från dig.
Välkommen till Terranor – där vi tillsammans håller Sverige rullande.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Placeringsort är Malmö. I tjänsten ingår vinterjour och sommarberedskap vilket ibland medför arbete utanför ordinarie arbetstid. Du rapporterar till platschefen för driftområdet.
Urval och tillsättning sker löpande – skicka därför in din ansökan på svenska redan idag.
Kontakt från rekryteringsföretag samt CV- och annonssäljare undanbedes.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Hans Lindvall, Arbetschef Terranor Öst, 070‐656 89 69
Ginny Sommensjö, HR specialist, 073-684 99 05
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terranor AB (publ)
(org.nr 559185-9029), http://terranor.se
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9973204