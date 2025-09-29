Drift- och säkerhetstekniker
2025-09-29
Vi söker en engagerad och tekniskt kunnig drift- och säkerhetstekniker som vill göra skillnad i en organisation där säkerhet, kvalitet och smidiga tekniska lösningar är i fokus. Här får du möjlighet att arbeta brett med drift, larm- och passagesystem samt säkerhetsfrågor, och bidra till att verksamheten fungerar tryggt och effektivt varje dag.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en tekniskt skicklig och lösningsorienterad drift- och säkerhetstekniker för ett konsultuppdrag med start omgående. I rollen ansvarar du för att stötta organisationen i frågor som rör drift, säkerhet och tekniska system.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera, följa upp och samordna tekniska och säkerhetsrelaterade frågor
• Hantera och underhålla system för passage, larm, portar och andra säkerhetslösningar
• Vara kontaktpunkt för organisationen vid tekniska säkerhetsfrågor
• Delta i kontroller och inspektioner som krävs enligt lag och interna rutiner
• Säkerställa att system fungerar effektivt och driftsäkertKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom teknik eller säkerhet, alternativt flera års erfarenhet i liknande funktion
• Praktisk erfarenhet av drift, tekniska system och säkerhetslösningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort (manuell växel)
• Mycket god datorvana
• God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Vi värdesätter engagemang, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Linn Skoglund tel 0723782562. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
Linn Skoglund linn.skoglund@nearyou.se +46 72 378 25 62 Jobbnummer
9530935