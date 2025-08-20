Dokumentcontroller i Stockholm
Vi söker en noggrann och strukturerad dokumentcontroller med skarp analytisk förmåga och öga för detaljer i en central roll där du säkerställer kvalitet, följer upp processer och håller ordning även när tempot är högt. Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med planerad start så snart som möjligt och förväntas pågå till 31 december 2025, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och delar av arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på platsPubliceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att vårda, ordna och förteckna arkiv där du kommer ha ansvar för både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i en samhällsbyggande miljö där den främsta delen av informationen hanteras digitalt i projektverksamhet.
Vidare kommer du att:
Utveckla styrande respektive stödjande dokument inom diarieföring och arkivering
Stödja verksamheten i frågor för att säkerställa att allmänna handlingar hanteras enligt gällande regelverk
Ta emot arkiv från samtliga delar av verksamheten som avslutas, tillhandahålla det arkivet och utreda/planera inför/förteckna/leverera handlingar
Dina kvalifikationer
Formell utbildning inom arkivhantering eller diarieföring
Minst 1 års erfarenhet av självständigt arbete som dokumentcontroller eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av registrering av handlingar i Platina. Erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag, använt systemet
Dokumenterad erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag av digitalt bevarande av arkivinformation
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag av ta fram samt utveckla styrande respektive stödjande dokument inom diarieföring och arkivering (såsom processer, rutiner och lathundar för diarieföring av ärenden och handlingar samt desamma för automatiserad överföring till diariet).
Dokumenterad erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag av arbete enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning
Dokumenterad erfarenhet av informationshantering som dokumentcontroller eller motsvarande i bygg- och anläggningsprojekt från minst ett tidigare uppdrag
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-08-25.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius - Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00.
