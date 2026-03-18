Dokumentationsingenjör
2026-03-18
Vill du arbeta med teknisk dokumentation som bidrar till Jönköping Energis framtid?
Som Dokumentationsingenjör blir du en viktig del av vårt team inom anläggningsinformation och är med och säkerställer att våra anläggningsdata är uppdaterade, strukturerade och lätta att hitta. Hos oss får du kombinera teknikintresse med kvalitetsfokus samtidigt som du är med och utvecklar framtidens energilösningar.
I rollen som Dokumentationsingenjör blir du en del av enheten Produktionsutveckling inom området Värme & Kyla, där du tillsammans med teamet arbetar för att säkerställa att vår tekniska anläggningsinformation är korrekt, strukturerad och lättillgänglig. Du kommer att uppdatera dokumentation vid förändringar i anläggningar, kravställa leverantörers dokumentationsleveranser, delta i projekt för att bevaka dokumentationsfrågor samt arbeta i våra digitala system för dokumentationshantering. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och har en hög kvalitetsmedvetenhet. Du trivs i projektmiljöer och i nära samarbete med andra samtidigt har du också ett driv och förmåga att arbeta självständigt med dina uppgifter. För att trivas hos oss behöver du ha ett tekniskt intresse, vilja utvecklas inom området teknisk dokumentation och uppskatta att ta ansvar för både detaljer och helhet i anläggningsinformationen.
Vi söker dig som har:
Utbildning inom industriell elkonstruktion eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av teknisk dokumentation samt CAD eller liknande ritprogram
B-körkort
Mer information
Välkommen med din ansökan 2026-04-12. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Magnus Olsson via Magnus.Olsson@jonkopingenergi.se
alt 036-108200 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
