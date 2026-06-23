Doktorandtjänst
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-23
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Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Forskarutbildningsämne:
Biologi
Beskrivning av doktorandprojektet:
Kvävetillgänglighet är en stor begränsning för växters tillväxt och kolbindning i boreala skogsjordar. Även om proteiner utgör en stor andel av markens kvävepool, är de processer som styr deras nedbrytning till aminosyror fortfarande dåligt förstådda. En kritisk kunskapslucka ligger i att förstå markproteinernas sammansättning och egenskaper och deras roll i att reglera kvävecykeln. Detta doktorandprojekt kommer att ta itu med denna utmaning genom att karakterisera sammansättningen av proteiner i marken och undersöka de mekanismer som styr kväveomsättningen. Doktoranden kommer främst att arbeta i laboratoriet och analysera naturliga jordar från mesocosm- och fältexperiment. Det analytiska arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Umeå Proteomics Platform https://www.umu.se/en/research/infrastructure/umea-proteomics-platform/
Projektet leds av Sandra Jämtgård, Institutionen för skoglig ekologi och skötsel, SLU i samarbete med Maja Sundquist and Jonatan Klaminder. Doktoranden kommer att ingå i en multidisciplinär forskargrupp med expertis som spänner över ekofysiologi, vegetation ekologi, markvetenskap och proteomik, vilket ger goda förutsättningar för vetenskapligt utbyte och diskussion.
Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i ämnet biologi har den som har kunskaper motsvarande minst 90 högskolepoäng i biologiska ämnen, varav minst 30 skall vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att du har kunskaper i Engelska som motsvarar godkänt betyg i Engelska B/6 från svenskt gymnasium.Publiceringsdatum2026-06-23Bakgrund
Du skall ha:
Kvalifikationer enligt grundläggande behörighetskrav för forskarutbildning vid SLU: https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/
Masterexamen, eller avklarade kurser på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, i biologi, med inriktning mot växtfysiologi, biokemi, molekylärbiologi eller ett närliggande ämne
Engelska B/6, flytande, god förmåga att skriva, kommunicera och interagera i en engelsktalande miljö
Dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete
Dokumenterad erfarenhet av univariat och multivariat analys
Bevisad förmåga till god samarbetsförmåga, problemlösning, analytisk förmåga och självständigt arbete
Meriter:
Erfarenhet av proteomikanalys
Erfarenhet av LC-MS/MS
Erfarenhet av proteinkemi
Erfarenhet av bioinformatisk dataanalysOm företaget
Doktoranden kommer att anställas vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Institutionen består av ungefär 115 personer varav 9 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/.
Försörjningsform och lön:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
Omfattning:
100%
Placering:
UmeåTillträde
Under hösten 2026, enligt överenskommelse.
Ansökan och urval:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-20.
Läs mer om de bilagor som din ansökan ska innehålla på https://www.slu.se/utbildning/studera/forskarutbildning/hur-kan-jag-bli-doktorand/ansokan-och-bilagor/
Urval bland behöriga sökande sker baserat på de bilagor som bifogas i ansökan, och ska göras med hänsyn till förmåga att slutföra utbildningen inom utsatt tid.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Skogsmarksgränd 17 Umeå (visa karta
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901 83 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Sandra Jämtgård sandra.jamtgard@slu.se Jobbnummer
9975373