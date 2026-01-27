Doktorandplats i kostvetenskap
2026-01-27
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Doktorandplats i kostvetenskap
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap utvecklar kunskap för en välmående värld genom kost och idrott. Vår verksamhetsidé är att bedriva utbildning och forskning i världsklass inom kostvetenskap och idrottsvetenskap. Forskningen vid IKI karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. IKI har två forskarutbildningsämnen: Kostvetenskap och Idrottsvetenskap.
Vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap är kostvetenskap ett ämne på utbildning på forskarnivå med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kostens betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är centralt men även aspekter som miljö och prestation behandlas. Kostvetenskap innefattar studier om bland annat individers och kostansvarigas agerande, val och vanor. Det kan gälla såväl måltiden som kosten i sin helhet. Även lärande, förändringsarbete samt människors tankar, attityder och uppfattningar om kost är viktiga utgångspunkter i forskningen.
Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor.
Arbetsuppgifter
En doktorand ska ägna sig åt studier på forskarnivå i enlighet med den Allmänna studieplanen för det ämne man antas i. Slutmålet för utbildningen är doktorsexamen. Doktoranden bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. I detta ingår att utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Forskarutbildningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.
Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden vilket i så fall genererar motsvarande förlängning av utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.
