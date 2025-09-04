Doktorander inom proteomik och alpha cell projektet
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Bioteknik
HPA Alpha Cell-programmet vid Science for Life Laboratory i Stockholm är en del av Human Protein Atlas projektet (www.
proteinatlas.org) vid KTH. Det nystartade forskningsprogrammet arbetar med att kartlägga människokroppens proteiner med fokus på olika delar av det mänskliga proteomet. Detta arbete är avgörande för att veta vilka proteiner som uttrycks i människans celler och vävnader, var i cellen de hittas och hur de interagerar med andra proteiner, under normala förhållanden samt vid olika sjukdomstillstånd.
Vi söker tre engagerade och datadrivna kandidater som vill utforska och kartlägga olika aspekter av det mänskliga proteomet, och tillsammans med forskargruppen arbeta med integrering och analys av olika typer av data, samt maskinlärning. Doktorandprojekten är datadrivna med en biologisk aspekt relaterad till kartläggning, klassificering och överlapp med proteinatlasprojektet. Finansiering kommer från Alpha Cell-programmet vars långsiktiga mål är att skapa en virtuell cellmodell.
Handledning: Fredrik Edfors föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
- Möjligheten att
- En arbetsplats med
och månadslön enligt
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbeta i en unik miljö, med kartläggning och databasgenerering, där stort fokus ligger på att dela och sprida information och resultat.
- En forskargrupp att utvecklas i, genom att arbeta med många olika sorters data, integrering däremellan och visualisering som syftar till publik användning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- En utbildning inom relevant ämne (bioteknologi, molekylärbiologi, kemi)
- Erfarenhet av bioinformatiska verktyg och metoder för analys av proteomik- och transkriptdata
- God vana att hantera stora datamängder samt erfarenhet av relevanta programmeringsspråk (tex Python och R), inklusive visualisering och tolkning av klustringsresultat
Utöver ovanstående finns också ett
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt,
- analysera och arbeta med komplexa frågor och
- en etisk hållbar syn på forskning och delning av resultat enligt FAIR principer.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-09-04Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
