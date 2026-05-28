Kommunikatör till Lund
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-05-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Landskrona
eller i hela Sverige
Har du minst tre års arbetslivserfarenhet som kommunikatör eller liknande? Har du även körkort och vill arbeta i ett projekt? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en kommunikatör för ett konsultuppdrag som startar 2026-08-10 (alternativt tidigare enligt överenskommelse) och pågår till 2026-12-31. Det finns även möjlighet till förlängning av uppdraget. Tjänsten är på heltid 100% och du arbetar vid kundens lokaler i Lund men även Malmö.
Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att stötta den löpande verksamheten och att planera, producera, genomföra och leverera beslutade aktiviteter som;
Uttag och material till interna och externa kanaler
Tryckta och digitala utskick
Informations- och presentationsmaterial
Evenemang som t.ex. samråd
Foto och film
Pressaktiviteter
Studiebesök, informationsmöte, samråd och andra aktiviteter riktade till allmänhet eller intressenterbevaka och svara på inkommande synpunkter från allmänheten
Hantera kommunikativa utmaningar och möjligheterPubliceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis inom medie- och kommunikationsvetenskap eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör
Kunskap om digital kommunikation och sociala medier
Kunskap om varumärkesbyggnad
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.) samt webbpubli-ceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Kunskap om klarspråk
B-körkort
Kunna uppge minst ett referensuppdrag
Vi söker en person med en stark egen drivkraft som har lätt för att samarbeta och inte har några problem med att utföra arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Du är strukturerad och självgående och har god förmåga att planera, producera och leverera. Du är bra på att bygga relationer, skapa förtroenden och fungerar bra i grupp.
Meriterande
Erfarenhet av planering, produktion, genomförande och uppföljning av kommunikation
Erfarenhet av att skriva och målgruppsanpassa innehåll i olika kanaler, såsom exempelvis sociala medier, utskick och webbsidor
Yrkeserfarenhet av webbpublicering och kunskaper i webbpubliceringsverktyget Optimizely
Erfarenhet av arbete i annan statlig myndighet eller offentlig verksamhet Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 11 maj 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7816197-2024367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Lund C (visa karta
)
222 21 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9934894