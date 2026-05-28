Timvikarie till Kollektivt Kvinnoboende.
2026-05-28
Om Kvinnoboendet:
Linnéa är ett drogfritt akutboende för kvinnor. Boendet ligger centralt i Göteborg och har 26 platser. Vi tar emot placeringar dygnet runt.
Linnéa är ett boende där vi vill stötta de placerade att ta ett kliv framåt och komma vidare till ett drogfritt självständigt liv. Vi arbetar mot en ökad känsla av sammanhang, gemenskap och positiva rutiner i vardagen.
Vi söker nu:
En tillgänglig timanställd som kan hoppa in med kort varsel och som kan tänka sig arbete dag och kväll/natt med sovande jour mellan kl. 00.00-06.00. Vi önskar att du även kan arbeta dagpass och helger. Det kan bli aktuellt med att bli schemalagt vissa helger framöver.
Boendet är bemannat dygnet runt och på kvällar, nätter och helger arbetar man själv men med tillgång till stöd genom beredskap via telefon.
For at vara aktuell för tjänsten krävs minst 2 årig utbildning inom relevant område (kan vara pågående) eller minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Arbetsuppgifter som boendepedagog är att stötta de kvinnor som bor på boendet utifrån individuell arbetsplan/genomförandeplan samt vara kontaktperson åt ett antal av dem. Vanliga uppdrag är att stötta kvinnan i frågor gällande boende, myndighetskontakter, kontakt med sjukvård, ta urinprov, stödjande samtal etc.
I tjänsten ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation i vårt journalföringssystem Journala.
Det ingår även hushållsarbete för att skapa en hemlik miljö för de placerade kvinnorna.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med en stark social drivkraft och engagemang för målgruppen, som vill vara med och påverka människors liv till det bättre. Du är lugn och trygg i dig själv och kan förmedla ditt lugn även till andra. Vidare är du strukturerad, noggrann och pedagogisk.
Arbetsgruppen präglas av gemenskap, hjälpsamhet och omtanke om varandra. För att passa in krävs att du ärlig, förtroendeingivande och både ger och tar emot stöd.
Slutkandidater kommer att behöva lämna utdrag från Brottsregister.
Vi erbjuder:
För rätt person är detta ett roligt och ibland utmanande arbete med stor möjlighet att påverka och göra skillnad. Du blir en del av en varm och välkomnande arbetsgrupp.
GDPR:
När du skickar in din ansökan till oss så samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess. När rekryteringen är avslutas raderas dina uppgifter.Övrig information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
