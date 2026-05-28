Projektledare digitaliseringsprojekt Huddinge kommun.
2026-05-28
Nu söker vi en senior Projektledare inom digitaliseringsprojekt.
• Omfattning: Heltid, men även deltid (75-100% kan vara aktuellt)
• Start: 2026 06 15
• Längd: 2027 06 15, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos kund.
Begränsade möjligheter till distansarbete.

Om tjänsten
Projektledare sökes för att leda och samordna det strategiska digitaliseringsprojektet "En väg in för pedagoger - förenklad inloggning och sammanhållen digital arbetsmiljö" inom Objekt Utbildning i Huddinge kommun. Projektet syftar till att förenkla pedagogers digitala vardag genom en mer sammanhållen, säker och användarvänlig digital arbetsmiljö med fokus på identitetshantering, federerad identitet och Single Sign-On (SSO) mellan Microsoft- och Googlemiljöer.
Projektet omfattar flera verksamhetsområden inom utbildningsförvaltningen och bedrivs i nära samverkan mellan verksamhet, IT, informationssäkerhet och externa parter.
Projektledaren ansvarar för att leda projektet från planering till genomförande, pilot och överlämning till förvaltning. Uppdraget omfattar projektstyrning, koordinering av beroenden, riskhantering, framdrift, förankring och rapportering till styrgrupp och projektägare.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I uppdraget ingår bland annat att:
• Leda och samordna projektets aktiviteter och resurser
• Driva samverkan mellan verksamhet, IT, arkitektur och informationssäkerhet
• Koordinera frågor kopplade till identitetshantering, IAM och SSO
• Planera och genomföra workshops, beslutsforum och pilotverksamhet
• Säkerställa dokumentation, uppföljning och överlämning
Projektledaren kommer även att samordna och hålla ihop ett mindre antal närliggande initiativ inom utbildningsförvaltningens digitaliseringsarbete.
Uppdraget kräver hög förmåga att självständigt driva komplexa projekt med många intressenter och beroenden samt att snabbt sätta sig in i befintliga strukturer, målbild och pågående arbete
Vem är du?
För att vara aktuelle för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:
SKA krav:
• Ekonomiutbildning eller motsvarande likvärdig utbildning enligt beställaren.
• Minst 5 års erfarenhet av att leda komplexa IT-relaterade projekt
• Minst 2 års erfarenhet av att leda komplexa digitaliserings- och IT-projekt i större organisationer inom offentlig sektor
• Minst 2 års erfarenhet av att leda projekt i miljöer där Microsoft 365 och Google Workspace
• Minst 2 års erfarenhet av arbete inom kommunala skolorganisationer och därigenom ha god kunskap om skolans arbetssätt och verksamhet
• Minst 1 års erfarenhet av projekt kopplade till identitetshantering, federerad identitet, IAM och Single Sign-On (SSO)
Vid utvärderingen beaktas även kompetens och erfarenhet som överstiger angivna miniminivåer i ska-kraven, som en del av den samlade utvärderingsbedömningen.
MERITERANDE:
• Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
• Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• Mycket god förmåga att samverka mellan verksamhet, IT, informationssäkerhet och externa leverantörer
• God analytisk förmåga och förmåga att hantera komplexa frågeställningar
• God förmåga att skapa förtroende och bygga relationer med olika intressenter
• God pedagogisk förmåga och vana att kommunicera med både verksamhet och tekniska funktioner
• God förmåga och flexibilitet att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och
Har du haft ett likande projekt för en annan kommun så är det såklart en fördel.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig som handen i handsken?
Ja då ska du såklart ansöka via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9934885