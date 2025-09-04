Doktorander inom neuromorfisk computing
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap
2025-09-04
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Stockholm
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Datalogi
EU MSCA Doctoral Network ELEVATE tar upp neuromorfisk händelsebaserad avkänning och beräkning för applikationer med låg effekt och låg latens.
Doktorandprojekten fokuserar på sensorisk perception för robotsystem med slutna slinga:
(1) Händelsevision för samarbetsscenarier för människor/robotar med låg latens
Konvolutionella neurala nätverk för datorseende kräver betydande datorresurser och introducerar betydande latenser även i moderna GPU-system. Detta projekt undersöker neuromorfa sensorer och sensorfusion av flera händelsekameror i ett samarbetsutrymme mellan människa och robot i realtid, där en robotmanipulator (en 7 DOF robotarm) interagerar med ett mänskligt subjekt och flera handhållna verktyg.
(2) Stereohändelsevision i realtid för aktiv mobil robotuppfattning
Datorseende i realtid ombord på snabbrörliga mobila robotar står inför utmaningar, t.ex. på grund av begränsade datorresurser och upplevd rörelseoskärpa. Detta projekt syftar till att förbättra förståelsen av närliggande terräng för en fyrfotad (gående) robot, baserat på information från flera inbyggda händelsekameror som bearbetas i spik-neurala nätverk med låg latens (SNN).
Båda projekten kommer att utgå från KTH, Stockholm, och omfatta obligatoriska forskarvistelser (sekunderingar) vid universitet och företag inom Europa.
Doktorandtjänsterna kommer delvis att finansieras av KTH:s resurser (max 1 år) och delvis finansieras av EU MSCA DN ELEVATE (max 3 år). Därför måste ansökningar följa föreskrifter från både KTH och EU MSCA-DN; särskilt EU:s mobilitetsregel (se nedan) för ansökningar till doktorandnätverk måste följas.
Handledning: Prof. Dr. Jörg Conradt, co-supervisor Prof. Dr. Arvind Kumar.
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
För tjänster inom Marie Curie tillkommer utöver ingångslön även mobilitetstillägg och eventuella familjetillägg. För mer info Grundlön och samtliga tillägg är angivna innan skatt.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
EU Rörlighetsregel: De framgångsrika kandidaterna får inte ha varit bosatta eller utövat sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i den rekryterande förmånstagarens land [Sverige] i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före anslutningen till MSCA-DN.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Ideala kandidater tar med sig expertis inom neuromorf/händelsebaserad (vision) bearbetning, robotapplikationer (hårdvara/mjukvara), utmärkta programmeringsförmåga (inklusive språk på lägre nivå, såsom "C") och erfarenhet av neurala nätverk/maskininlärning.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll:
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Publiceringsdatum2025-09-04
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen.
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Nuvarnde ingångslön är 33.000 SEK/ Månad ( ca 2950 EUR )
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
